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Galatasaray'dan derbi cezalarıyla ilgili flaş karar!

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK tarafından 6 maç ceza verilen Ryan Donk ile 3 maç ceza verilen Garry Rodrigues'in cezalarına itiraz etmek için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Galatasaray'dan derbi cezalarıyla ilgili flaş karar!

Galatasaray, iki futbolcusu Ryan Donk ve Gary Rodrigues için Tahkim Kurulu’na gitti. Kurul olağanüstü toplantı yapacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı derbinin ardından kararlarını açıklamış, Galatasaraylı Donk'a 6, Rodrigues'e 3 maç ceza vermişti.

NTV'de yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü Tahkim Kurulu’na başvurdu. Kurul, yarın olağanüstü toplanacak ve sarı kırmızılıların itirazını görüşecek.

Öte yandan Fatih Terim, Hasan Şaş ve Badou Ndiaye'nin cezalarına itiraz için ise ilerleyen günlerde Tahkim Kurulu'na başvurulacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ryan donk Garry Rodrigues tahkim kurulu pfdk

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Az olmuş bir de madalya takılmasını isteselerdi bari Bakarsın Hasan oğlanla it Fatih için isterler belli mi olur
onlara indirim isteyeceğinize olayları başlatan belhanda için ceza isteyin.
bizim adaletimiz yok cezalar düşer adalet olsa tahkim az verilmiş der daha fazla verirki bir daha böyle olaylar yaşanmasın bu ülke kavgacı yabancılara kapılarını kapasın artın yıllarca melo yaptı kahraman oldu şimdi sıra bunlarda
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