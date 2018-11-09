Galatasaray'dan derbi cezalarıyla ilgili flaş karar!

Galatasaray, iki futbolcusu Ryan Donk ve Gary Rodrigues için Tahkim Kurulu’na gitti. Kurul olağanüstü toplantı yapacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylı derbinin ardından kararlarını açıklamış, Galatasaraylı Donk'a 6, Rodrigues'e 3 maç ceza vermişti.

NTV'de yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü Tahkim Kurulu’na başvurdu. Kurul, yarın olağanüstü toplanacak ve sarı kırmızılıların itirazını görüşecek.

Öte yandan Fatih Terim, Hasan Şaş ve Badou Ndiaye'nin cezalarına itiraz için ise ilerleyen günlerde Tahkim Kurulu'na başvurulacağı öğrenildi.

