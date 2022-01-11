SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'dan tepki çeken Fatih Terim paylaşımı! Taraftar o detay karşısında adeta çileden çıktı

Son dakika: Galatasaray'dan tepki çeken Fatih Terim paylaşımı! Taraftar o detay karşısında adeta çileden çıktı

11.01.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray yolları ayırdığı teknik direktör Fatih Terim için sosyal medyadan kısa bir teşekkür mesajı yayınladı. Paylaşımında, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadelerine yer verdi. Galatasaray tarihinde önemli bir yere sahip deneyimli hoca için yapılan bu kısa teşekkür paylaşımı, taraftarın tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'dan tepki çeken Fatih Terim paylaşımı! Taraftar o detay karşısında adeta çileden çıktı

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından resmi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Deneyimli hocaya emekleri için teşekkür eden sarı-kırmızılı kulübün, yayımladığı mesaj taraftarın tepkisini çekti.

"TÜM EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜRLER FATİH TERİM"

Galatasaray sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadelerini kullandı.

Screenshot_11

"TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI"

Bu teşekkür mesajını çok kısa bulan sarı-kırmızılı taraftarlar, Burak Elmas ve yönetimini bir kez daha istifaya çağırdı. "Koskoca kulüp efsanesine, bu kadar kısa bir yazıyla veda edemezsiniz." ifadeleriyle yönetime tepki gösteren taraftarlar, Fatih Terim'e olan desteklerini bir kez daha vurguladı.

Screenshot_12

Screenshot_13

Screenshot_14

Screenshot_15

Screenshot_16


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Dünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklamaDünyada 'Deltacron' paniği! DSÖ'den açıklama
Son dakika: Galatasaray taraftarı hocasını çoktan seçti! Sosyal medyada yönetime büyük baskı varSon dakika: Galatasaray taraftarı hocasını çoktan seçti! Sosyal medyada yönetime büyük baskı var
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Son dakika: Galatasaray taraftarı hocasını çoktan seçti! Sosyal medyada yönetime büyük baskı var

Son dakika: Galatasaray taraftarı hocasını çoktan seçti! Sosyal medyada yönetime büyük baskı var

''Taksi tutsan 120 lira yazar''

''Taksi tutsan 120 lira yazar''

Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı! Ünal Aysal'ın sözleri sonrası herkes aynı paylaşımı yapıyor

Galatasaray taraftarı sosyal medyayı yıktı! Ünal Aysal'ın sözleri sonrası herkes aynı paylaşımı yapıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Ne yaptın sen Cengiz! 44 yıllık apoleti söktü

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Hükmen yenilgi şoku! Beşiktaş kupayı aldı ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.