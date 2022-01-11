Son dakika: Galatasaray'dan tepki çeken Fatih Terim paylaşımı! Taraftar o detay karşısında adeta çileden çıktı

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından resmi sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Deneyimli hocaya emekleri için teşekkür eden sarı-kırmızılı kulübün, yayımladığı mesaj taraftarın tepkisini çekti.

"TÜM EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜRLER FATİH TERİM"

Galatasaray sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim." ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR İSYAN BAYRAĞINI AÇTI"

Bu teşekkür mesajını çok kısa bulan sarı-kırmızılı taraftarlar, Burak Elmas ve yönetimini bir kez daha istifaya çağırdı. "Koskoca kulüp efsanesine, bu kadar kısa bir yazıyla veda edemezsiniz." ifadeleriyle yönetime tepki gösteren taraftarlar, Fatih Terim'e olan desteklerini bir kez daha vurguladı.



