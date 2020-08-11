Son dakika! Galatasaray'dan transfer paylaşımı

Galatasaray'ın Twitter adresinden transfer paylaşımı yapıldı! Paylaşımda yeni transferin 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' sözlerine yer verildi.
???????? ???? pic.twitter.com/nBfljctgsS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 11, 2020
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti. Paylaşılan videodaki sesin Oğulcan Çağlayan'a ait olduğu bilgisi aktarıldı.
24 yaşındaki futbolcu 1.88 boyunda ve santrafor bölgesinde oynuyor. Zaman zaman kanatlarda da görev yapan Oğulcan Çağlayan’ın Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi 26 Haziran itibariyle sona erdi. Futbola Osmanlıspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki santrafor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor ve Kayserisporda da forma giymişti.Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan, bu sezon Süper Lig’de 22 maçta forma giyerken 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.
Doğum tarihi: 22 Mart 1996
Boy: 1,88 m
Kilo: 75 kg
Kariyer başlangıç tarihi: 3 Şubat 2014
Oğulcan Çağlayan mevkisi: Forvet
Pozisyon: Sağ Kanat
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