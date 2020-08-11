Son dakika! Galatasaray'dan transfer paylaşımı

Galatasaray'ın Twitter adresinden transfer paylaşımı yapıldı! Paylaşımda yeni transferin 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' sözlerine yer verildi.

AÇIKLANACAK İSİM BELLİ OLDU!

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti. Paylaşılan videodaki sesin Oğulcan Çağlayan'a ait olduğu bilgisi aktarıldı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

24 yaşındaki futbolcu 1.88 boyunda ve santrafor bölgesinde oynuyor. Zaman zaman kanatlarda da görev yapan Oğulcan Çağlayan’ın Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi 26 Haziran itibariyle sona erdi. Futbola Osmanlıspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki santrafor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor ve Kayserisporda da forma giymişti.Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan, bu sezon Süper Lig’de 22 maçta forma giyerken 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Doğum tarihi: 22 Mart 1996

Boy: 1,88 m

Kilo: 75 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 3 Şubat 2014

OĞULCAN ÇAĞLAYAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Oğulcan Çağlayan mevkisi: Forvet

Pozisyon: Sağ Kanat

