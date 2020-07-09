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Son dakika | Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

Galatasaray resmi sitesinden yeni yabancı kuralıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Son dakika | Galatasaray'dan yabancı kuralı açıklaması

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu kuralında yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur.

Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir.

Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Galatasaray Spor Kulübü

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
tabi desteklemez galatasaray türk takımı değil ki 11 oyuncudan 10u yabancı yeri.geldi ilk 11 yabancı oldu. böyle vasıfsız bir kulüpsünüz siz. vizyonsuzlar
Galatasaraylıyım, kulüplerimiz yabancı serbestisi sürecinde nasıl bir olumlu sonuç çıkardı merak ediyorum
TARIK çamdalla oynarız Avrupa bizi tanımaz işte velhasıl kelam
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