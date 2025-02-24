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  4. SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz karar! Okan Buruk ve Jose Mourinho kararını verdi... İlk 11'ler belli oldu

SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz karar! Okan Buruk ve Jose Mourinho kararını verdi... İlk 11'ler belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2025 18:38
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Süper Lig'de heyecanla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kala iki ekip de tüm hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala iki ekibin de merakla beklenen ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sürpriz karar! Okan Buruk ve Jose Mourinho kararını verdi... İlk 11'ler belli oldu

Beklenen gün geldi. Süper Lig'in 25. haftasında belki de şampiyonluğun düğümünün çözüleceği karşılaşmada Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Mücadelenin başlasmasına az bir süre kala iki tarafın da ilk 11'ler belli oldu

GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER

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Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Sallai, Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan, Oğuz, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU EKSİK

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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte; Alvaro Morata, Ismail Jakobs ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün ise kadroya girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’de derbi karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Kaleci Dominik Livakovic ise antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Bu isimler derbi maçta kadroda bulunacak.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde derbinin maç kadrosunda olmayacak.

DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM OLACAK

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde 18’inci kez yabancı hakem görev yapacak. Derbiyi son olarak 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler yönetmişti. Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak maçta ise Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Öte yandan yabancı hakemlerin düdük çaldığı 17 maçta iki takım da 5’er galibiyet alırken, 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe rakip ağlara 18 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü.

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20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

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fener galatasaray
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