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SON DAKİKA: Galatasaray Fenerbahçe'nin de gündemindeki Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi! Tarihi transfer çalımı...

23.07.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı geldi. Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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GALATASARAY'I SEÇTİ

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Sarı-Kırmızılılar'ın KAP'a bildirdiği Wilfried Zaha için Fenerbahçe de uzun zamandır temaslarda bulunurken, Crystal Palace'tan da sözleşme teklifi alan Zaha Galatasaray'ı seçti.

28 MAÇTA 7 GOL

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Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Zaha, geçtiğimiz sezon Palace formasıyla 28 resmi maça çıkıp 7 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

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Fenerbahçe'nin Zaha'ya imza parasıyla birlikte yıllık 8 milyon euroluk bir ücret ödemeye hazır olduğu iddia edilmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ

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Wilfried Zaha için Fenerbahçe'nin de girişimlerinin sürdüğünü belirten Daily Mail, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozuyla avantaj sağlamak istediğini aktarmıştı. Bir an önce oyuncunun transferini bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Zaha'ya 8 milyon Pound sözleşme ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme seçenekleriyle cezbetmek istediği iddia edildi.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

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Wilfried Zaha'yı taşıyan uçak saat 21.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.

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