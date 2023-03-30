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Son dakika: Galatasaray, Fernando Muslera'nın halefini buldu! Dünya Kupası'na ve A Milli Takımımızın maçına damga vuran kaleci, 'Parçalı' formaya yakın...

30.03.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 6 puanlık fark bulunan sarı - kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, gösterdiği performansla taraftarları ve teknik ekibi mest etmişti. Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşını göz önüne alan yönetim, kaleyi devralacak ismi belirledi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray, Fernando Muslera'nın halefini buldu! Dünya Kupası'na ve A Milli Takımımızın maçına damga vuran kaleci, 'Parçalı' formaya yakın...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen ve bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini rahat takip etmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı - kırmızılıların kazandığı puanlarda büyük rol oynayan Uruguaylı file bekçisinin geleceği merak ediliyordu. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan deneyimli kalecinin boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray ise harekete geçti.

DOMINIK LIVAKOVIC!

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Takvim'in haberine göre Muslera'yı aratmayacak bir kaleci arayışında olan yönetim, Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i gündemine aldı.

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZLAŞTI

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Önce Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yaptığı kurtarışlar ve penaltılardaki başarısıyla dikkat çeken 28 yaşındaki file bekçisi, son olarak EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Takımımıza karşı gösterdiği performansla öne çıkmıştı. Livakovic, milli futbolcularımızın girdiği pozisyonları savuşturarak geçit vermemişti.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

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Zagreb ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan başarılı eldivenin Galatasaray'a transferine sıcak baktığını yönetime ilettiği kaydedildi.

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde Dinamo Zagreb formasıyla 26 resmi maça çıkan Livakovic, kalesinde 24 gol gördü ve 6 müsabakada rakiplere şans vermedi.


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