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Son dakika: Galatasaray forma satışında patlama yapabilir! Dünya yıldızı isimle görüşmeler başladı

19.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un geçmesi beklenirken transfer çalışmalarına da start verildi. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Dursun Özbek ve yönetimi düğmeye bastı. Cimbom'un gündemine ise dünya yıldızı isim geldi. James Rodriguez'i kadroya katıp taraftarları gaza getirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar girişimlere başladı bile. İşte tüm detaylar...

Son dakika: Galatasaray forma satışında patlama yapabilir! Dünya yıldızı isimle görüşmeler başladı

Son dakika haberleri... Galatasaray yönetimi bu kez büyük oynuyor. Geçtiğimiz yıllarda gösterdiği performansla dünyanın en iyi 10 numaraları arasında gösterilen James Rodriguez kariyerinde bir çıkış arıyor. Tekrar Avrupa'da forma giymek istediğini belirten Kolombiyalı yıldız Galatasaray'ın radarına girdi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve ekibi transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk, futbol direktörlüğü görevi için ise Cenk Ergün ile anlaşan Aslan transferde düğmeye bastı.

Öncelikli olarak orta sahaya ve 10 numara pozisyonuna takviye yapmaya hazırlanan Cimbom'un gündemine menajerler aracılığıyla Kolombiyalı dünya yıldızı geldi.

YÖNETİM ŞARTLARINI ARAŞTIRIYOR

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Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüpler bulunan ve son olarak Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerildi. Sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki Kolombiyalı'nın şartlarını araştırıyor. Yıldız oyuncunun Galatasaray'a gelmesi durumunda sarı-kırmızılı yönetim forma satışlarında rekor bir artış bekliyor.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

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Katar ekibi Al-Rayyan ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden James Rodriguez, yeniden Avrupa'ya dönmek ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. James Rodriguez geçen sezon Katar takımında 12 maçta oynadı ve 4 gol, 7 asist yaptı.


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