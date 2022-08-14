SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Galatasaray Giresunspor maçı sonrası Dursun Özbek ile Okan Buruk'tan 'acil' kodlu toplantı!

SON DAKİKA: Galatasaray Giresunspor maçı sonrası Dursun Özbek ile Okan Buruk'tan 'acil' kodlu toplantı!

14.08.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de ikinci haftayı Giresunspor karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle kapatarak sezonun ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray'da, alınan bu yenilginin yankıları sürerken Sarı-Kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek'ten karşılaşma sonunda flaş bir hamle geldi. Tecrübeli başkan alınan beklenmedik mağlubiyet sonrası hocaya Okan Buruk ile bir toplantı düzenlerken mağlubiyetin nedenlerini sordu. İşte Dursun Özbek-Okan Buruk görüşmesinin detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray Giresunspor maçı sonrası Dursun Özbek ile Okan Buruk'tan 'acil' kodlu toplantı!

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzen Galatasaray'da, sezonun ilk puan kaybı da yaşanmış oldu. Başarılı hoca Okan Buruk yeni transferleri sahaya sürse de mağlubiyete çare olmazken, alınan bu beklenmedik mağlubiyetin ardından Dursun Özbek'ten flaş bir hamle geldi.

'ACİL' KODLU TOPLANTI!

kapak_052559

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılılar'ın kendi evinde aldığı bu beklenmedik yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk ile acil bir toplantı düzenledi. Basın mensuplarına "Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız, onları mutlu etmemiz gerek. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum" diyen Dursun Özbek, oyuncu performansları ve mağlubiyetin nedenleri hakkında Okan Buruk ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

TRANSFERLER KONUŞULDU!

1656048789443-123123123

Dursun Özbek ve Okan Buruk, mağlubiyetle ilgili yaptıkları kısa konuşmanın ardından transfer çalışmaları hakkında uzun süre görüşme gerçekleştirdiler. Yaklaşık bir saat süren toplantının büyük genelinde transferi gündemde olan isimler hakkında konuşuldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, stoper transferinin öncelikli olarak bitirilmesini istedi. Okan Buruk hücum hattı için de acil olarak yaratıcı bir oyuncuyu kadrolarına katmaları gerektiğini vurguladı. Bu görüşmenin ardından Galatasaray'ın önümüzdeki hafta en azından bir transferi mutlaka bitirmesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"
'Kargo uçağıyla gönderin''Kargo uçağıyla gönderin'
Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Dursun Özbek Giresunspor son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza...

Ehliyetsiz sürücü sebep oldu! Katliam gibi kaza...

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

Hayatının şokunu yaşadı! Dizinin üstüne çöktü ve...

Hayatının şokunu yaşadı! Dizinin üstüne çöktü ve...

İngiltere'yi salladılar! Premier Lig sesleri...

İngiltere'yi salladılar! Premier Lig sesleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seda Sayan durmuyor! Yarı çıplak adamla poz

Seda Sayan durmuyor! Yarı çıplak adamla poz

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.