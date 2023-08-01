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Son dakika: Galatasaray, Günay Güvenç transferini resmen açıkladı!

01.08.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Gaziantep FK'dan kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı - kırmızılılar, Gaziantep FK'dan kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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İşte sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’ye geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen’in 2023-2024 sezonu sabit ücreti kulübümüz tarafından ödenecektir. Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir."

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