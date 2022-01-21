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Son dakika: Galatasaray "Günaydın" dedi, taraftar bir kez daha çileden çıktı! O paylaşıma benzeri görülmemiş tepki var

21.01.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak küme düşme potasına iyice yaklaştı. Başkan Burak Elmas'a oldukça tepkili olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha çılgına döndü. Kadın Basketbol Takımı'ndan Kelsey Plum'ın fotoğrafıyla "Günaydın Galatasaray ailesi" yazılı paylaşımın altında taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

Son dakika: Galatasaray "Günaydın" dedi, taraftar bir kez daha çileden çıktı! O paylaşıma benzeri görülmemiş tepki var

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'a yönelik tepkilerin şiddeti her geçen gün artıyor. Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent'in ilk 2 maçını da kaybetmesi bardağı taşıran son damla oldu. Dün akşam oynanan maçta yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, bugün Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla bir kez daha çılgına döndü.

GALATASARAY TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKTI

Galatasaray sosyal medya hesabı, dün alınan 3-1'lik Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından bu sabah taraftarları için bir günaydın mesajı paylaştı. Kadın Basketbol Takımı'ndan Kelsey Plum'ın fotoğrafının yer aldığı, "Günaydın Galatasaray ailesi" yazılı paylaşımla taraftarlar adeta çileden çıktı.

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FATİH TERİM'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Paylaşımın altına binlerce yorum yapan taraftarlar, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulunurken Başkan Burak Elmas'ın istifasını istedi. "Küme düşüyoruz" diye isyan eden taraftarlar çok ağır ifadelerle takımın içinde bulunduğu durumdan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdi.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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