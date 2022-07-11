SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Tekrar yaşamak isterim"

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Tekrar yaşamak isterim"

11.07.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, beIN Sports’a verdiği röportajda yeni dönem için umutlu konuştu. Galatasaray için “Canlı tarih” diyen Muslera, Fenerbahçe’nin stadında şampiyon oldukları maçı tekrar yaşamak istediklerini söyledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'dan F.Bahçe itirafı! "Tekrar yaşamak isterim"
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray’da hem yeni hoca Okan Buruk’u hem de takımdaki son durumu değerlendiren Fernando Muslera önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların kaptanı Muslera, Okan Buruk ile ilgili “Kendisiyle çalışmak çok iyi. Önceden tanıdığım biri. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini görebiliyoruz. Çok güzel sinyaller alıyoruz. Ekibiyle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

“ASLA UNUTMAYACAĞIM BİR HİS”

kml

“Galatasaray’da bu kadar uzun süre kalacağını düşünmüş müydün?” sorusuna ise Uruguaylı file bekçisi, “İmkansız. Gerçekten değil. Başka bir röportajda da bu soruyla karşılaşmıştım. Hiç hayal edemezdim. Müteşekkirim. Kulüp de bana verdiklerinden ben de o kulübe verdiğimden dolayı müteşekkirim. Asla unutamayacağım bir his” yanıtını verdi.

“GALATASARAY CANLI TARİH”

poklş

Galatasaray’ı 3 kelimeyle nasıl özetlersin? sorusuna ise Muslera, “Üç kelime Galatasaray’ı yazmak için yetmez. Çok büyük tarihi olan büyük bir kulüp. Bence canlı tarih” yanıtını verdi.

“Beraber forma giydiğin ve iz bırakan isimler kimler? sorusu üzerine de Muslera, “Çok büyük oyuncularla, çok büyük unvanlar kazandık. 11 yılda o kadar çok oyuncu değişti ki. İsmini vermek gerekirse hepsini vermek gerekir. Birini söyleyip diğerini unutmam olmaz. Sabri ve Ahmet de çok büyük oyunculardı. Eboue gibi. Bunca yılları bu oyuncularla paylaşabildiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE DEPLASMANINI O ANI, O ŞAMPİYONLUĞU TEKRAR YAŞAMAK İSTERDİM”

şlmşlö

“Geçmişte bir maçı yeniden oynama şansın olsaydı hangisi olurdu?” sorusu üzerine de “Atmosfer açısından 2012’deki Süper Final’de, Fenerbahçe’nin stadında oynadığımız. Tekrardan o şampiyonluğu yaşamak isterdim. Unutulmaz bir an. İki kulüp arasındaki mücadeleci ruhtan bahsediyorum. Ama sonunda Galatasaray’ın kazanması lazımdı. Derbiler en keyifli maçlar. Oyuncular böylesi Super Clasico’yu oynamak, Milli Takım’da oynamak ister. Bunlar motivasyon nedenidir” diye konuştu.

Sakatlığı atlatıp yeniden takıma dönmesiyle ilgili olarak 36 yaşındaki file bekçisi, “Gerçekten biraz şanssız dönem geçirdim. Oyunda karşılaşabileceğimiz şeyler. Öncelikle herkese müteşekkirim. Buradaki sağlık çalışanlarımız ve ekibimiz bize destek oldular” dedi.

“GEÇEN SEZON BURADA GEÇİRDİĞİM EN KÖTÜ SEZONDU”

şlmşlö

Geçen sezonki başarısızlık için ise Galatasaray kaptanı, “Gerçeklerden kaçmayacağız. Burada geçirdiğim en kötü sezondu. Sportif açıdan da baktığımızda, başkanlıkla ilgili sıkıntılar. Bunların hepsinden çıkmamız gerekiyor. Yeni bir ortam oluşturuluyor. Yeni bir antrenör geldi, seçimler oldu. Problem çözülüyor. Bu sezon daha iyi geçecek. Galatasaray geçen sene hak etmediği bir yerdeydi. Bu oyuncuların da hatasıydı. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele etmemiz gerekiyor. Kesinlikle kendimizi ona odaklamamız gerekiyor” yorumunu yaptı.

Türkiye’de başarılı kaleciler yetiştiğinin altını çizen Muslera, “Uğurcan’la, Altay’la, Ersin’le konuşuyorum. Her zaman birbirimizi tebrik ediyor, mesajlaşıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ben geldiğimde Volkan Demirel, milli takım kalecisiydi. Türkiye’den çıkmış olan isimler bunlar. Güney Amerika bile bu isimleri biliyor” diye konuştu.

”TARİHTEKİ EN ÇOK KUPA KAZANAN TAKIM”

öçö

Bu sezon Avrupa’da olmayacak olmamalarının çok üzücü bir durum olduğunu vurgulayan Muslera şöyle konuştu, “Geride bıraktığımız sezonlar gibi sezonlar yaşayınca bu duruma düşmek kaçınılmaz oluyor. Türkiye Kupası’nı alamadık. İlk beşe giremedik. Bu sezon temel atma ve önümüzdeki sezon hak ettiğimiz yerde almak için bir şans. Kazanma motivasyonumuz olması lazım. Bu kulübün tarihi bu. Bu ülkede tarihteki en çok kupa kazanan takım. Hücum etmemiz ve her şeyi kazanmamız lazım.”

Türkiye’de yaşamanın inanılmaz olduğunu söyleyen Muslera, “11 yıldır buradayız ve mutluyuz. İnsanlar cana yakın. Burada bazen bir küre içerisinde, cennet içerisinde yaşıyormuşuz gibiyiz. İnsanlar her zaman gülümseyerek yaklaşıyor. Her zaman bu hisleri kalbimde yaşayacağım” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muriqi'de kriz! FIFA'lık oldu, G.Saray devredeMuriqi'de kriz! FIFA'lık oldu, G.Saray devrede
Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"
Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''
Anahtar Kelimeler:
galatasaray muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

F.Bahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı!

F.Bahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı!

Ali Koç'tan sert tepki! "Jesus'u istifa ettirdiler"

Ali Koç'tan sert tepki! "Jesus'u istifa ettirdiler"

Gomis beğendi, PSG'yi takipten çıktı! Bomba transfer

Gomis beğendi, PSG'yi takipten çıktı! Bomba transfer

Futbol sahalarında daha önce böylesi görülmedi!

Futbol sahalarında daha önce böylesi görülmedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.