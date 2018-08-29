Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.
Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır.”
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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