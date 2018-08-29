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Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son dakika ayrılığı! Galatasaray, Tolga Ciğerci'yle yollarını ayırdı. KAP'a yapılan açıklamada Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Galatasaray Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı!

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.

Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray tolga ciğerci

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
selçukda gönderin bu adam bitik haliyle golleri yağdırıyordu
şimdi gider karın tokluğuna maaşa siz böyle adamsınız işte
şükür yakamızı bıraktı
Şükür gitti sonunda
darısı tarık çamdala
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