Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle fatura daha önce görülmedi! Galatasaray'a 75 milyon euro!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılılardaki ekonomik sıkıntıya dikkat çekmişti. Katıldığı canlı yayında Türk kulüplerinin tehlikede olduğunu ve bu düzenin değişmesi gerektiğini savunmuştu. Hatta borçların ödenmemesi taktirde bankaların istediği zaman yönetime el koyma yani bir nevi kayyum atama yetkisine bile sahip olduğunu açıklamıştı. Galatasaray'da gelen futbolcuların maliyetlerinin faturalarının bunu etkilediği açığa çıktı...

YEDLIN TAKIMDAN AYRILDI: KULÜBE GELECEK PARA SIFIR

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Yedlin ile yollar resmen ayrıldı. ABD'li futbolcu ülkesi takımlarından Inter Miami takımına transfer olarak Galatasaray'dan ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için herhangi bir ücret ödemedi aksine Yedlin'e maaş verdiği için yine eksiye girdi.

DIAGNE DE ZARAR ÇOK BÜYÜK

Galatasaray'da en büyük zararların başında gelen isim ise Diagne... Kasımpaşa'dan Galatasaray'a rekor bedelle 13 milyon euroya transfer olan golcü oyuncu istenilen performansı sergileyemedi. Senegalli futbolcu yaklaşık 2 senedir takımdan gönderilmeye çalışılıyor fakat talibi yok... Club Brugge ve West Ham'a kiralanan oyuncudan sadece 2.8 milyon euro kazanan Galatasaray'da bu transfer için zarar çok büyük.

FALCAO VE LUYINDAMA ÇÖKÜŞÜ BAŞLATTI

Galatasaray'da taraftarların çok istediği ve yönetimin dayanamayıp aldığı Falcao'da faturanın bedeli çok ağır... Luyindama'nın da 8 milyon euro'ya alındığı bilinirken kiralık olarak gönderilmeye çalışılıyor. Aynı yıl 4 milyon euroya Alanya'dan alınan Emre Akbaba da bu sene eski kulübü Alanyaspor'a bedelsiz şekilde kiralandı. Falcao'nun bedeli ise 20 milyon eurolara buldu. Yıldız oyuncu da bedelsiz şekilde Rayo Vallecona'ya gitti.

BABEL'E RESMEN PARA BASILDI

Galatasaray yine bonservis bedeli vermedi fakat Babel'e adeta para yağdırdı. 2 milyon euro imza parası ödediği Babel için yıllık 3 milyon euro maaş veriyor. Galatasaray bu sezon ise yaz döneminde bonservis olarak sadece 28 milyon 350 bin euro para harcadı. Bu paraya oyunculara ödenene maaşlar dahil değil. Ödenen bu rakamlar şu an için Galatasaray'ın belini bükmüş durumda.

(Milliyet)

