SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle fatura daha önce görülmedi! Galatasaray'a 75 milyon euro!

Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle fatura daha önce görülmedi! Galatasaray'a 75 milyon euro!

27.01.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da son 4 yılda transfere harcanan paralar yaklaşık 75 milyon euro'yu buldu. Satış konusunda da istenilen başarı gelmeyince Sarı-Kırmızılılarda ekonomik çöküş başladı. Gelen transferlerin bedelsiz şekilde takımdan ayrılması ve verilen maaşlar Galatasaray'da büyük sıkıntı yaşatırken, borçlar her geçen gün artmaya devam ediyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Böyle fatura daha önce görülmedi! Galatasaray'a 75 milyon euro!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılılardaki ekonomik sıkıntıya dikkat çekmişti. Katıldığı canlı yayında Türk kulüplerinin tehlikede olduğunu ve bu düzenin değişmesi gerektiğini savunmuştu. Hatta borçların ödenmemesi taktirde bankaların istediği zaman yönetime el koyma yani bir nevi kayyum atama yetkisine bile sahip olduğunu açıklamıştı. Galatasaray'da gelen futbolcuların maliyetlerinin faturalarının bunu etkilediği açığa çıktı...

YEDLIN TAKIMDAN AYRILDI: KULÜBE GELECEK PARA SIFIR

galatasarayda_agir_fatura_9289f_800

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Yedlin ile yollar resmen ayrıldı. ABD'li futbolcu ülkesi takımlarından Inter Miami takımına transfer olarak Galatasaray'dan ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar bu transfer için herhangi bir ücret ödemedi aksine Yedlin'e maaş verdiği için yine eksiye girdi.

DIAGNE DE ZARAR ÇOK BÜYÜK

galatasarayda_agir_fatura_5b527_800

Galatasaray'da en büyük zararların başında gelen isim ise Diagne... Kasımpaşa'dan Galatasaray'a rekor bedelle 13 milyon euroya transfer olan golcü oyuncu istenilen performansı sergileyemedi. Senegalli futbolcu yaklaşık 2 senedir takımdan gönderilmeye çalışılıyor fakat talibi yok... Club Brugge ve West Ham'a kiralanan oyuncudan sadece 2.8 milyon euro kazanan Galatasaray'da bu transfer için zarar çok büyük.

FALCAO VE LUYINDAMA ÇÖKÜŞÜ BAŞLATTI

galatasarayda_agir_fatura_a4286_800

Galatasaray'da taraftarların çok istediği ve yönetimin dayanamayıp aldığı Falcao'da faturanın bedeli çok ağır... Luyindama'nın da 8 milyon euro'ya alındığı bilinirken kiralık olarak gönderilmeye çalışılıyor. Aynı yıl 4 milyon euroya Alanya'dan alınan Emre Akbaba da bu sene eski kulübü Alanyaspor'a bedelsiz şekilde kiralandı. Falcao'nun bedeli ise 20 milyon eurolara buldu. Yıldız oyuncu da bedelsiz şekilde Rayo Vallecona'ya gitti.

BABEL'E RESMEN PARA BASILDI

galatasarayda_agir_fatura_0ec48_800

Galatasaray yine bonservis bedeli vermedi fakat Babel'e adeta para yağdırdı. 2 milyon euro imza parası ödediği Babel için yıllık 3 milyon euro maaş veriyor. Galatasaray bu sezon ise yaz döneminde bonservis olarak sadece 28 milyon 350 bin euro para harcadı. Bu paraya oyunculara ödenene maaşlar dahil değil. Ödenen bu rakamlar şu an için Galatasaray'ın belini bükmüş durumda.

(Milliyet)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Galatasaray'da koronavirüs şokuGalatasaray'da koronavirüs şoku
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama Ryan Babel Radamel Falcao Mbaye Diagne DeAndre Yedlin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent'in yerine gelecek isim belli oldu! Konyaspor'un hocası İlhan Palut...

Son dakika Galatasaray haberleri: Torrent'in yerine gelecek isim belli oldu! Konyaspor'un hocası İlhan Palut...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de oyuncu kalmadı! Hükmen mağlubiyet korkusu başladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de oyuncu kalmadı! Hükmen mağlubiyet korkusu başladı...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2. Vedat Muriqi savaşı sona erdi! Lazio transferi resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2. Vedat Muriqi savaşı sona erdi! Lazio transferi resmen açıkladı!

Aman Ronaldo duymasın! Georgina Rodriguez için çarpıcı iddia

Aman Ronaldo duymasın! Georgina Rodriguez için çarpıcı iddia

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.