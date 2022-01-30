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  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

30.01.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da yaşanan büyük çöküşün ardından sosyal medyadaki paylaşımlar devam ediyor. Milli araya Tuzlaspor maçı ile hazırlanıp devam etmek isteyen Galatasaray, Tuzlaspor'dan kendi evinde 6 gol yiyince ortalık karıştı... Bu olayın ardından Süper Amatör Lig, 5. Grup'ta oynayan Feriköy Spor'dan Galatasaray'a maç daveti geldi. Galatasaraylı taraftarların yoğun tepkisini alan bu paylaşım sonrası Feriköy Spor'dan yeni açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına geçirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milli araya giren Galatasaray'da taktik gelişimi için özel bir maç ayarlayan Domenec Torrent, Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray daha önce görülmemiş bir skora imza atarak kendinden güçsüz rakibine 6-2 yenildi ve sosyal medyada adeta dalga konusu oldu.

FERİKÖY SPOR'DAN MAÇ DAVETİ

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Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 6-2 yenildiğini gören Süper Amatör Lig, 5. Grup ekibi Feriköy Spor, Galatasaray ile maç oynama teklifi yaptı. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

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2019'DAN SONRA BİR İLK

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Galatasaray'ın en son aldığı farklı mağlubiyet 6 Kasım 2019'da Real Madrid karşısındaydı. Real Madrid maçında 6 gol yiyen Galatasaray, o tarihten sonra ilk kez Tuzlaspor'dan 6 gol yedi ve sosyal medyada gündem oldu.

AÇIKLAMA GELDİ

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Galatasaray taraftarının yoğun tepkisini alan Feriköy Spor'dan yeni açıklama geldi. Yapılan paylaşımda, "Dünkü esprili paylaşımımız bazı Galatasaray'lı dostları incitmiş oysa futbolda şiddet ve kavga yerine espirili dili... savunuyoruz henüz bir hafta önce oyuncularının galip geldiği maçın sonunda şiddete maruz kalan bir kulüp olarak şiddetin ve fanatizimin karşısındayız." ifadelerini kullanıldı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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