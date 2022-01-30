Son dakika Galatasaray haberleri: Bu kadar olmaz! Amatör küme ekibi Feriköy Spor, Galatasaray'a maç davetinde bulundu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına geçirilen İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Milli araya giren Galatasaray'da taktik gelişimi için özel bir maç ayarlayan Domenec Torrent, Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray daha önce görülmemiş bir skora imza atarak kendinden güçsüz rakibine 6-2 yenildi ve sosyal medyada adeta dalga konusu oldu.

FERİKÖY SPOR'DAN MAÇ DAVETİ

Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 6-2 yenildiğini gören Süper Amatör Lig, 5. Grup ekibi Feriköy Spor, Galatasaray ile maç oynama teklifi yaptı. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşıma Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

2019'DAN SONRA BİR İLK

Galatasaray'ın en son aldığı farklı mağlubiyet 6 Kasım 2019'da Real Madrid karşısındaydı. Real Madrid maçında 6 gol yiyen Galatasaray, o tarihten sonra ilk kez Tuzlaspor'dan 6 gol yedi ve sosyal medyada gündem oldu.

AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray taraftarının yoğun tepkisini alan Feriköy Spor'dan yeni açıklama geldi. Yapılan paylaşımda, "Dünkü esprili paylaşımımız bazı Galatasaray'lı dostları incitmiş oysa futbolda şiddet ve kavga yerine espirili dili... savunuyoruz henüz bir hafta önce oyuncularının galip geldiği maçın sonunda şiddete maruz kalan bir kulüp olarak şiddetin ve fanatizimin karşısındayız." ifadelerini kullanıldı.



