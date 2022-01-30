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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

30.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Domenec Torrent yönetiminde antrenmanlara devam eden sarı-kırmızılılarda ilginç bir karara imza atılmak üzere. Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Gomis transferi şu an için yapılamıyor. Domenec Torrent'in özel isteğiyle kontenjanın açılması için Diagne'nin sözleşmesi feshedilecek! İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray'da değişim tüm hızıyla devam ediyor. Geldiği günden beri antrenmanları günde 2 kez yaptıran ve ağırlaştıran İspanyol çalıştırıcı beklenen sonuçları alamayınca daha sert olmaya başladı. Takımda memnun olmadığı oyuncuların gözünün yaşına bakmadan göndermek isteyen Torrent ilk hamlesini yaptı. Takımın gol atamama sorununu Gomis'i transfer ederek noktalamak isteyen Torrent, bu bağlamda yabancı kontenjanında yer açmak için Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesini istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: TARAFTAR GOMIS'I İSTİYOR!

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Galatasaraylı taraftarların gönlünte taht kuran Gomis, Al Hilal'den ayrılarak boş konuma çıktı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Hilal'e transfer olan Fransız golcü, 147 maçta 107 gol atıp, 16 da asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Al Hilal'den ayılan Gomis için Galatasaray iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldız oyuncunun da takıma geri dönmek istediği bilinirken önündeki engel her şeyi bozdu.

Gomis’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!Gomis’ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj!

YABANCI SINIRI!

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Süper Lig'de kurallar gereği 14 yabancıdan fazla oyuncu kayıt ettirilemiyor. Galatasaray'da bu olay yüzünden Torrent'in özel talimatıyla Diagne ile bir görüşme yaparak ilginç bir hamleye imza atacak. Sakatlığı nedeniyle nisan ayı içerisinde sahalara dönmesi planlanan yıldız oyuncu ile anlaşılarak sezon sonuna kadar sözleşmesi feshedilecek. Sezon sonunda ise Diagne ile masaya tekrar oturulup 2023'e kadar olan sözleşmesi tazelenerek yeni anlaşma imzalanacak.

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GOMIS'İN MENAJERI AÇIKLAMIŞTI: BEKLEME RİSKİMİZ YOK

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Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Fanatik'e verdiği özel röportajda, "Anlaşma noktasında problem yok ama Galatasaray'ın yabancı kuralını açma konusunda zamana ihtiyacı var. Bizim için de bir kulübe imza atmamız önemli ve transfer dönemi 31 Ocak'ta kapanıyor. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifini kabul edip diğerlerini reddedemeyiz. Bu riski alamayız. Şu an için Galatasaray'dan bize haber gelmedi ve haber gelmezse pek de iyi olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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