Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray'da değişim tüm hızıyla devam ediyor. Geldiği günden beri antrenmanları günde 2 kez yaptıran ve ağırlaştıran İspanyol çalıştırıcı beklenen sonuçları alamayınca daha sert olmaya başladı. Takımda memnun olmadığı oyuncuların gözünün yaşına bakmadan göndermek isteyen Torrent ilk hamlesini yaptı. Takımın gol atamama sorununu Gomis'i transfer ederek noktalamak isteyen Torrent, bu bağlamda yabancı kontenjanında yer açmak için Diagne'nin sözleşmesinin feshedilmesini istedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: TARAFTAR GOMIS'I İSTİYOR!

Galatasaraylı taraftarların gönlünte taht kuran Gomis, Al Hilal'den ayrılarak boş konuma çıktı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Hilal'e transfer olan Fransız golcü, 147 maçta 107 gol atıp, 16 da asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle gittiği Al Hilal'den ayılan Gomis için Galatasaray iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yıldız oyuncunun da takıma geri dönmek istediği bilinirken önündeki engel her şeyi bozdu.

YABANCI SINIRI!

Süper Lig'de kurallar gereği 14 yabancıdan fazla oyuncu kayıt ettirilemiyor. Galatasaray'da bu olay yüzünden Torrent'in özel talimatıyla Diagne ile bir görüşme yaparak ilginç bir hamleye imza atacak. Sakatlığı nedeniyle nisan ayı içerisinde sahalara dönmesi planlanan yıldız oyuncu ile anlaşılarak sezon sonuna kadar sözleşmesi feshedilecek. Sezon sonunda ise Diagne ile masaya tekrar oturulup 2023'e kadar olan sözleşmesi tazelenerek yeni anlaşma imzalanacak.

GOMIS'İN MENAJERI AÇIKLAMIŞTI: BEKLEME RİSKİMİZ YOK

Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Fanatik'e verdiği özel röportajda, "Anlaşma noktasında problem yok ama Galatasaray'ın yabancı kuralını açma konusunda zamana ihtiyacı var. Bizim için de bir kulübe imza atmamız önemli ve transfer dönemi 31 Ocak'ta kapanıyor. Bu yüzden Galatasaray'ın teklifini kabul edip diğerlerini reddedemeyiz. Bu riski alamayız. Şu an için Galatasaray'dan bize haber gelmedi ve haber gelmezse pek de iyi olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.



