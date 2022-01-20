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Son dakika Galatasaray haberleri... Bu pozisyon maça damga vurdu! Penaltı var mı?

20.01.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçta penaltı pozisyonu maça damga vurdu. Kasımpaşa oyuncusu Travnik'in yatarak müdahalede bulunduğu pozisyona itiraz eden Galatasaraylılar penaltı bekledi. Maçın hakemi VAR'a giderek pozisyonun kontrol edilmesini istedi. Kontrol edilen pozisyondan sonra hakem devam kararı verdi ve sosyal medya adeta yıkıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu pozisyon maça damga vurdu! Penaltı var mı?

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Rakibine 3-1 mağlup olan Galatasaray'da maç içinde penaltı pozisyonu çok konuşuldu. Hakemin devam kararı verdiği olaya sosyal medyada tepki çok büyük

TARAFTAR İSYAN EDİYOR

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Maçta dakikalar 69'u gösterdiğinde Galatasaraylı Emre Kılınç ceza sahasında topla buluştu. Topu içeri çevirmek için hamlede bulunan tecrübeli oyuncunun topu Kasımpaşalı oyuncuya çarptı. Bu pozisyona itiraz eden Galatasaraylılar penaltı bekledi.

VAR'A GİTTİ, DEVAM DEDİ

Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'a giderek devam kararı verdi. Bu olaydan sonra sosyal medya ikiye bölündü. Bazı taraftarlar kararın doğru olduğunu savunurken, bazı taraftarlar da büyük bir skandal olduğunu ifade etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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