Son dakika Galatasaray haberleri... Bu pozisyon maça damga vurdu! Penaltı var mı?

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk etti. Rakibine 3-1 mağlup olan Galatasaray'da maç içinde penaltı pozisyonu çok konuşuldu. Hakemin devam kararı verdiği olaya sosyal medyada tepki çok büyük

TARAFTAR İSYAN EDİYOR

Maçta dakikalar 69'u gösterdiğinde Galatasaraylı Emre Kılınç ceza sahasında topla buluştu. Topu içeri çevirmek için hamlede bulunan tecrübeli oyuncunun topu Kasımpaşalı oyuncuya çarptı. Bu pozisyona itiraz eden Galatasaraylılar penaltı bekledi.

VAR'A GİTTİ, DEVAM DEDİ

Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'a giderek devam kararı verdi. Bu olaydan sonra sosyal medya ikiye bölündü. Bazı taraftarlar kararın doğru olduğunu savunurken, bazı taraftarlar da büyük bir skandal olduğunu ifade etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

