Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a talih kuşu kondu! Prens Selman, Marcao için para yağdıracak...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Domenec Torrent, kendi kurallarını Florya'da uygulamaya çoktan başladı... Her günü çift idmanla kapatan Sarı-Kırmızılılarda gönderilecek isimlerin yanında takıma katılacak isimlerin de raporu hazırlandı. Transfer için kulübe para girmesini bekleyen sarı-kırmızılıların başına adeta talih kuşu kondu! Geçtiğimiz günlerde Newcastle United'ı satın alarak dünyanın en zengin kulübü konumuna getiren Prens Selman, Galatasaray'ın yıldızı Marcao'yu çok istediğini açıkladı.

DÜŞMEMEYE OYNUYORLAR

Bu sezon İngiltere'de sıkıntılı günler geçiren Newcastle United'ta devre arasında yapılacak transferlerle bu yıl ligde kalmaya çalışılacak. Önümüzdeki sezon ise adeta para yağdıracak olan İngiliz kulübü yarım sezon için 'kurtarıcı' adı altında gördüğü tüm futbolcuları bedeline bakmaksızın transfer edecek.

GALATASARAY'A TALİH KUŞU KONDU

Bu bağlamda savunmaya çok önem veren Newcastle United, bu sezon yediği gollerle başı dertte. Çare bulmak isteyen İngiliz devi kancayı Galatasaray'ın yıldızı Marcao'ya attı. Prens Selman'ın sahibi olduğu dünyanın en zengin kulübü Newcastle United'ın Marcao için en az 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı.



