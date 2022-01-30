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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bombayı patlattı! Gomis yuvasına geri döndü

30.01.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bombayı patlattı! Gomis yuvasına geri döndü

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray eski futbolcusu Bafetimbi Gomis’i kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’de oynayan Gomis serbest statüde bulunuyordu. Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray’da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de 29 gol atarak gol kralı oldu.

Galatasaray’dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.

GOMIS PAYLAŞTI: GÜLÜMSEMEM HER ŞEYİ ANLATIYOR

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(İHA)

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Galatasaray Futbol Kulübü
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