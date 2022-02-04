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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Aytaç Kara, Göztepe'ye kiralandı

04.02.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent, beğenmediği oyuncuları takımdan göndermeye devam ediyor. Assuncao, Yedlin, Luyindama'nın ardından Aytaç Kara da takımdan ayrıldı. Orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti. Aytaç Kara ligin ikinci yarısında Göztepe forması giyecek. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Aytaç Kara, Göztepe'ye kiralandı
Aytaç Kara

Aytaç Kara

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kadro yapılanmasına bildiği gibi devam ediyor. Geldiği ilk günden beri oyunculara çift idman yaptıran ve çok disiplinli olan İspanyol çalıştırıcı takımdan oyuncu göndermeye devam ediyor... Fizik olarak beğenmediği isimlerle yollarını ayıran Torrent sırasıyla; Assuncao, Yedlin, Luyindama'nın ayrılmasına izin vermişti. Şimdi de Aytaç Kara takımdan ayrıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

KAMPTAN AYRILDI

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Aytaç Kara'yı Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladı. 28 yaşındaki oyuncu resmi imzayı atmak için Galatasaray'ın Antalya kampından ayrılarak İzmir'e gitti. Sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda eden Aytaç Kara, daha güçlü geri döneceğini ifade etti.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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