Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Morata yönetime kararını bildirerek valizlerini topladı

Son dakika Galatasaray Haberleri... Galatasaray'ın Alvaro Morata hikayesi kısa sürdü. Performansı istenilen seviyede çıkmayan İspanyol oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti.
Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığının ardından forvetteki rotasyonu güçlendirmek için Milan'dan 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata beklentilerin altında kalmıştı.
Ülkesine dönmeyi isteyen Alvaro Morata, menajerine talimat vererek İspanyol takımlarından birine imza atmak istediğini bildirdi.
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