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  4. Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Morata yönetime kararını bildirerek valizlerini topladı

Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Morata yönetime kararını bildirerek valizlerini topladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2025 10:54
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Son dakika Galatasaray Haberleri... Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan 6 milyon Euro'ya kiraladığı Alvaro Morata'nın sezon sonunda ülkesine geri döneceği kesinleşti. Türkiye'ye ayak uyduramayan İspanyol oyuncu menajerine talimatı vererek kararını bildirdi.

Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Morata yönetime kararını bildirerek valizlerini topladı
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray Haberleri... Galatasaray'ın Alvaro Morata hikayesi kısa sürdü. Performansı istenilen seviyede çıkmayan İspanyol oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti.

MILAN'DAN 6 MİLYON EURO'YA KİRALANMIŞTI

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Galatasaray'da Icardi'nin sakatlığının ardından forvetteki rotasyonu güçlendirmek için Milan'dan 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata beklentilerin altında kalmıştı.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

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Ülkesine dönmeyi isteyen Alvaro Morata, menajerine talimat vererek İspanyol takımlarından birine imza atmak istediğini bildirdi.

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