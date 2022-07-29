Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray'dan taraftarlarını çıldırtacak transfer! Fenerbahçe'nin gönderdiği Frey için girişim yapıldı

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de 2018-19 sezonunda forma giyen Michael Frey adı Galatasaray ile anılıyor. Sarı-lacivertlilere 2.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Frey, bekleneni verememiş ve Belçika Ligi'ne transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro karşılığında Royal Antwerp'e satılan Michael Frey, gösterdiği performansla küllerinden doğmuştu.

GALATASARAY'DAN FREY BOMBASI!

Belçika basınında yer alan habere göre, Anwerp ile yollarını ayırmayı düşünen Frey'in Galatasaray ile bağlantıda olduğu aktarıldı. Antwerp'in de yine eski Fenerbahçeli olan Vincent Janssen'i transfer edişiyle Frey'i tatmin edici bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına onay vereceği öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfer için çok kararlı olduğu belirtilirken önümüzdeki günlerde bu transferin netleşeceği yazıldı.

GALATASARAY TARAFTARI KARŞI ÇIKIYOR!

Sarı-kırmızılı taraftarların karşı çıktığı Frey transferi için yönetimin ne karar vereceği henüz bilinmiyor. Sosyal medyada gündem olan Frey için ''Bu olay şaka mı? Seferovic varken Frey'i neden alıyoruz?'' şeklinde yorumlar yapıldı. Michael Frey Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkmış ve 5 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.



