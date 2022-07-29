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Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray'dan taraftarlarını çıldırtacak transfer! Fenerbahçe'nin gönderdiği Frey için girişim yapıldı

29.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve sergilediği kötü performansla adeta taraftarı çıldırtan Michael Frey yeni takımında küllerinden doğdu. Geçen sezon Royal Antwerp formasıyla 22 gol atan Michael Frey için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Sosyal medyada bu haberin çıkmasının ardından Galatasaray taraftarları büyük şaşkınlık yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray'dan taraftarlarını çıldırtacak transfer! Fenerbahçe'nin gönderdiği Frey için girişim yapıldı
Michael Frey

Michael Frey

İSV İsviçre
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Antwerp
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de 2018-19 sezonunda forma giyen Michael Frey adı Galatasaray ile anılıyor. Sarı-lacivertlilere 2.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Frey, bekleneni verememiş ve Belçika Ligi'ne transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro karşılığında Royal Antwerp'e satılan Michael Frey, gösterdiği performansla küllerinden doğmuştu.

GALATASARAY'DAN FREY BOMBASI!

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Belçika basınında yer alan habere göre, Anwerp ile yollarını ayırmayı düşünen Frey'in Galatasaray ile bağlantıda olduğu aktarıldı. Antwerp'in de yine eski Fenerbahçeli olan Vincent Janssen'i transfer edişiyle Frey'i tatmin edici bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılmasına onay vereceği öğrenildi. Galatasaray'ın bu transfer için çok kararlı olduğu belirtilirken önümüzdeki günlerde bu transferin netleşeceği yazıldı.

GALATASARAY TARAFTARI KARŞI ÇIKIYOR!

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Sarı-kırmızılı taraftarların karşı çıktığı Frey transferi için yönetimin ne karar vereceği henüz bilinmiyor. Sosyal medyada gündem olan Frey için ''Bu olay şaka mı? Seferovic varken Frey'i neden alıyoruz?'' şeklinde yorumlar yapıldı. Michael Frey Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maça çıkmış ve 5 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.


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