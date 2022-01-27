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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan yılın bombası! Beşiktaşlıları çılgına çevirecek Larin hamlesi...

27.01.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile bir türlü anlaşılamadı. Yönetim Kanadalı oyuncuya 1.5 milyon euro garanti ücret teklif etti. Larin ise bu teklife sıcak değil... Hal böyle olunca sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan oyuncu istediği her takımla görüşme hakkına sahip oluyor. Larin için de Galatasaray iddiası gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı ekibin Larin için istenilen 2 milyon'u ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Taraftarlar ise Larin'e tepkili.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan yılın bombası! Beşiktaşlıları çılgına çevirecek Larin hamlesi...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Devre arasında yapılacak transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Gomis ismi bu konuda ön plana çıkarken Beşiktaş ile anlaşamayan Larin'in transferi de gündeme gelmeye başladı.

LARIN AÇIKLADI: İDOLÜM DROGBA

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldız açıklamalarda bulundu. İdolünün Drogba olduğunu söyleyen Larin, "Hokey oynamak pahalıydı ben de iyi olduğumu bildiğim bir oyun olan futbol oynamaya yöneldim. Futbolu çok seviyordum. Didier Drogba idolümdü. MLS'de ona karşı da oynadım ve Chelsea dönemini yakından izledim. Onun dönemindeki Chelsea favorimdi." diye konuştu.

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GALATASARAY İDDİASINI YALANLAMADI!

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Galatasaray ile ilgili iddianın kendisine sorulmasına ise Larin, "Sadece bu sezona odaklandım. Umarım bir şampiyonluk daha kazanırız" ifadelerini kullandı. Galatasaray iddialarını yalanlamayan Larin'e Beşiktaş taraftarının tepkisi büyük. Sosyal medyada ayaklanan Beşiktaş taraftarı, Larin'in Galatasaray'a gitmesi halinde ''Larin Vodafone Park'a bidaha giremez'' söylemlerinde bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Cyle Larin
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