Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan yılın bombası! Beşiktaşlıları çılgına çevirecek Larin hamlesi...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Devre arasında yapılacak transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi. Gomis ismi bu konuda ön plana çıkarken Beşiktaş ile anlaşamayan Larin'in transferi de gündeme gelmeye başladı.

LARIN AÇIKLADI: İDOLÜM DROGBA

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı yıldız açıklamalarda bulundu. İdolünün Drogba olduğunu söyleyen Larin, "Hokey oynamak pahalıydı ben de iyi olduğumu bildiğim bir oyun olan futbol oynamaya yöneldim. Futbolu çok seviyordum. Didier Drogba idolümdü. MLS'de ona karşı da oynadım ve Chelsea dönemini yakından izledim. Onun dönemindeki Chelsea favorimdi." diye konuştu.

GALATASARAY İDDİASINI YALANLAMADI!

Galatasaray ile ilgili iddianın kendisine sorulmasına ise Larin, "Sadece bu sezona odaklandım. Umarım bir şampiyonluk daha kazanırız" ifadelerini kullandı. Galatasaray iddialarını yalanlamayan Larin'e Beşiktaş taraftarının tepkisi büyük. Sosyal medyada ayaklanan Beşiktaş taraftarı, Larin'in Galatasaray'a gitmesi halinde ''Larin Vodafone Park'a bidaha giremez'' söylemlerinde bulunuyor.



