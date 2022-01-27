Son dakika Galatasaray haberleri: Ne yaptın Mostafa! 15 yıl hapis cezası alıp kariyerini bitirebilir...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Mostafa Mohamed Mısır milli takımında oynamaya devam ederken, okuduğu okuldaki sınavlara giremediği için yerine başka birini soktuğu iddia edilmişti. Görevlilerin bu durumu kısa süre içinde fark etmesinden sonra gözaltına alınan kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mısır ülke sınırları içinde kalmayan bu olay dünya gündemine bile taşındı.

"TÜM KAYITLAR İNCELENECEK"

Mısırlı yıldız oyuncu için soruşturma açıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın da Mostafa Mohamed hakkında kulübe geri döndüğü günden itibaren kayıtları inceleyip işlem başlatacağı aktarıldı. Mısırlı hukukçu Ramzy, "Mostafa ve arkadaşının böyle bir düzenek kurup insanları kandırdıkları anlaşılırsa 3 ila 15 yıl arasında hapis cezası alır. Mısır'da kurallar çok katı. Telefon ve sosyal medya kayıtları bile incelenecek." şeklinde ifade verdi.

OKULDAN ATILACAK

Mısır'da Yükseköğretim gören Mostafa Mohamed'e bir şok da okuduğu okuldan geldi. Okuldan yapılan açıklamada Mostafa Mohamed'in eğitim kurumuyla ilişiği kesildiği ve yargıya sevk edildiği aktarıldı. Mostafa Mohamed'in ise Afrika Kupası sonrası ülkesine dönmek yerine direkt olarak Türkiye'ye geçeceği iddia edildi. Böylece gözaltına alınmaktan kurtulmayı planladığı konuşuluyor.

TÜRKİYE'DE CEZASI 2 SENE

Uzmanlar, sınava başkasının yerine girme konusunda TCK'da yasal bir düzenleme olmadığını, konunun belgede sahtecilik ve iftira suçları kapsamında değerlendirileceğini belirtiyor. Buna göre; kişi veya kişiler 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alıyor.

