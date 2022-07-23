Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor! ''Ciddi olamazsınız''

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezonda şampiyon olmak için hamlelerini yapan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda yeni isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılıların yeni hedefi taraftardan veto yedi.

35 YAŞINDAKİ NOLITO İDDİASI

Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren ve kulüp tarafından sözleşmesi uzatılmayan Nolito ile ilgilenen Galatasaray'da taraftarlar tepkili. Nolito'nun yaşı dolayısıyla bu transfere karşı çıkan sarı-kırmızılılar sosyal medyada yorumlarda bulundu. Nolito transferi için yüzlerce tweet atan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ciddi olamazsınız. 35 yaşındaki adamı alıp nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz?" şeklinde yorumlarda bulundu.



