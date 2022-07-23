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Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor! ''Ciddi olamazsınız''

23.07.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar yapılan hamlelerle taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılıların yeni hedefi 35 yaşındaki Nolito oldu. Bu hamlenin duyulmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Son dakika Galatasaray haberleri! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor! ''Ciddi olamazsınız''
Nolito

Nolito

İSP İspanya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Celta Vigo
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Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezonda şampiyon olmak için hamlelerini yapan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda yeni isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılıların yeni hedefi taraftardan veto yedi.

35 YAŞINDAKİ NOLITO İDDİASI

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Celta Vigo ile sözleşmesi sona eren ve kulüp tarafından sözleşmesi uzatılmayan Nolito ile ilgilenen Galatasaray'da taraftarlar tepkili. Nolito'nun yaşı dolayısıyla bu transfere karşı çıkan sarı-kırmızılılar sosyal medyada yorumlarda bulundu. Nolito transferi için yüzlerce tweet atan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ciddi olamazsınız. 35 yaşındaki adamı alıp nasıl bir transfer politikası izleyeceksiniz?" şeklinde yorumlarda bulundu.


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