Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi! Taraftar isyanda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Lige verilen arada, Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray büyük bir şok yaşadı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ, YİNE KAYBETTİ

Galatasaray, 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'un yeni transferi Okwuchukwu Eze, 20 ve 28. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı Tuzlaspor'un 2-1 önde kapatmasını sağladı. Ezeh, 50'de bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. Onat Kutay Kurt, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ömer Bayram, 66. dakikada farkı 2'ye indiren golü buldu.

Tuzlaspor, 78. dakikada Sedat Şahintürk ve 83. dakikada Jurgen Bardhi'nin golleriyle maçı 6-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, ara sonrası ilk maçını Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA AYNI DURUM OLMUŞTU

Galatasaray, Domemec Torrent yönetiminde öne geçtiği maçlarda skoru koruyamayarak mağlup oluyor. Trabzonspor maçında da 1-0 öne geçen Galatasaray, rakibine son 6 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Taraftar bu skorların ardından sosyal medyada eleştiri yağmurunda bulunuyor...

TORRENT YÖNETİMİNDE 4 MAÇTA 15 GOL

Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Hatayspor 4-2 Galatasaray

Galatasaray 1-3 Kasımpaşa

Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Galatasaray 2-6 Tuzlaspor (Hazırlık maçı)

Atılan gol: 6

Yenilen gol: 15

