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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi! Taraftar isyanda...

28.01.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, lige verilen arayı iyi değerlendirmek için Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray maçta büyük bir şok yaşadı. Nef Stadyumundan oynanan karşılaşmayı Galatasaray 6-2 kaybederek taraftarlarına şaşkınlık yarattı. Bu olayın ardından sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar takıma isyan etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibinden 6 yedi! Taraftar isyanda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Lige verilen arada, Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray büyük bir şok yaşadı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ, YİNE KAYBETTİ

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Galatasaray, 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Tuzlaspor'un yeni transferi Okwuchukwu Eze, 20 ve 28. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı Tuzlaspor'un 2-1 önde kapatmasını sağladı. Ezeh, 50'de bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı. Onat Kutay Kurt, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı. Ömer Bayram, 66. dakikada farkı 2'ye indiren golü buldu.

Tuzlaspor, 78. dakikada Sedat Şahintürk ve 83. dakikada Jurgen Bardhi'nin golleriyle maçı 6-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, ara sonrası ilk maçını Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA DA AYNI DURUM OLMUŞTU

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Galatasaray, Domemec Torrent yönetiminde öne geçtiği maçlarda skoru koruyamayarak mağlup oluyor. Trabzonspor maçında da 1-0 öne geçen Galatasaray, rakibine son 6 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup olmuştu. Taraftar bu skorların ardından sosyal medyada eleştiri yağmurunda bulunuyor...

TORRENT YÖNETİMİNDE 4 MAÇTA 15 GOL

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Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde oynadığı 4 maçı da kaybetti.

Hatayspor 4-2 Galatasaray
Galatasaray 1-3 Kasımpaşa
Galatasaray 1-2 Trabzonspor
Galatasaray 2-6 Tuzlaspor (Hazırlık maçı)

Atılan gol: 6
Yenilen gol: 15

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Tuzlaspor
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