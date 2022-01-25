Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tozu dumana katacak! 20 milyon euroluk dev transfer geliyor! Orel Mangala...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ligde kötü gidişat sürerken devre arasında yapılacak transferlere göz dikildi. Takımdan ayrılanlar ve gelenlerden sonra ikinci yarıya bambaşka bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Domenec Torrent ve ekibinin yönetime ilettiği raporda 6 numara transferi istediği ve bu bölgeye kesinlikle bir oyuncunun şart olduğu ifade edildi.

20 MİLYON EURO

Galatasaray teknik ekibi Almanya Ligi ekiplerinden Stutgart'ta forma giyen 23 yaşındaki Mangala'yı gözüne kestirdi. Mevcut bonservisi 20 milyon euro olan oyuncunun kiralanmasına sıcak bakan Alman ekibi, Galatasaray ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken bu transfer gerçekleşirse Süper Lig'de en pahalı oyunculardan biri Mangala olacak.

