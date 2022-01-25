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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tozu dumana katacak! 20 milyon euroluk dev transfer geliyor! Orel Mangala...

25.01.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da gündem yapılacak orta saha transferlerine çevrildi. Gedson Fernandes ismi ön plana çıkarken medyada sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. Fatih Terim döneminde de 6 numara eksikliği göz önünde bulunurken, Domenec Torrent de bu yönde yönetime rapor sundu. Galatasaray, Stutgart'ta forma giyen ve bonservis bedeli 20 milyon euro olan Orel Mangala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray tozu dumana katacak! 20 milyon euroluk dev transfer geliyor! Orel Mangala...
Orel Mangala

Orel Mangala

BEL Belçika
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Vfb Stuttgart
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ligde kötü gidişat sürerken devre arasında yapılacak transferlere göz dikildi. Takımdan ayrılanlar ve gelenlerden sonra ikinci yarıya bambaşka bir şekilde başlamak isteyen Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Domenec Torrent ve ekibinin yönetime ilettiği raporda 6 numara transferi istediği ve bu bölgeye kesinlikle bir oyuncunun şart olduğu ifade edildi.

20 MİLYON EURO

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Galatasaray teknik ekibi Almanya Ligi ekiplerinden Stutgart'ta forma giyen 23 yaşındaki Mangala'yı gözüne kestirdi. Mevcut bonservisi 20 milyon euro olan oyuncunun kiralanmasına sıcak bakan Alman ekibi, Galatasaray ile temasa geçti. Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken bu transfer gerçekleşirse Süper Lig'de en pahalı oyunculardan biri Mangala olacak.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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