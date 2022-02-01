Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı taraftarlar mesaj yağdırıyor! Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Muslera'nın sakatlığının ardından kaleye adeta sırayla geçen Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den memnun kalmayan Domenec Torrent yeni bir kaleci istemişti. Galatasaray yönetimi de Barcelona B'de forma giyen Inaki Pena ile 4 aylığına anlaşmış ve bu sorunu gidermişti. Fatih Öztürk'ün performansına şaşıran taraftarlar nedenini anlayınca çok şaşırdı. 35 yaşındaki kalecinin Vertigo hastalığına yakalandığı öğrenildi.

SON DAKİKA: FATİH ÖZTÜRK, VERTİGO HASTALIĞINA YAKALANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre, Galatasaray'ın çok eleştirilen kalecisi Fatih Öztürk, Vertigo hastalığına yakalandı. Tecrübeli kaleci için nihai kararı teknik heyet verecek. Fatih Öztürk'ün kamptan ayrılıp tedavi olmaya gitmesi de gündemde.

TUZLASPOR MAÇINDA DAYANAMAMIŞTI

Tuzlaspor maçına oyuna sonradan dahil olan Fatih Öztürk, baş dönmesi şikayetiyle kenara ''beni değiştirin'' işaretinde bulunmuştu. Oyuna daha yeni giren Fatih Öztürk'ün bu hamlesinin ardından az önce çıkan kaleci Fatih Öztürk'ün yerine girmiş ve adeta bir basketbol kuralı uygulanmıştı. Bu olayı yaparken elinde başka bir kaleci bulunmadığını Tuzlaspor yetkililerine söyleyen Galatasaray teknik heyeti izin alarak değişikliği yapmıştı.

VERTİGO HASTALIĞI NEDİR?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır. Ancak gerçekte her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda ataklar belli belirsiz olabileceği gibi, kişinin günlük işlerini yapmasına engel olacak kadar şiddetli de olabilir.



