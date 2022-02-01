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Son dakika Galatasaray haberleri: Ghezzal'ın 'Galatasaray'dan teklif aldım' sözleri sonrası sosyal medya karıştı!

01.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon başında transferi karışan Ghezzal'dan dobra dobra itiraflar geldi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da yaptığı açıklamaların ardından Ghezzal'a teklif yapıldığını söylemişti. Yıldız oyuncu verdiği röportajda Galatasaray'dan teklif aldığını ve reddettiğini açıklamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar adeta çıldırdı. Sosyal medyada Ghezzal'a tepki gösteren Galatasaraylılar yıldız futbolcuya ateş püskürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ghezzal'ın 'Galatasaray'dan teklif aldım' sözleri sonrası sosyal medya karıştı!
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika Galatasaray haberleri: Beşiktaş'ta forma giyen Ghezzal, Antalya kampında sakatlanarak İstanbul'a gönderilmişti. Sakatlığının ciddi olmadığı öğrenilince siyah-beyazlı taraftarlar derin bir oh çekmişti. Süper Lig'in en değerli oyuncuları arasında yer alan Ghezzal'ın yaptığı Galatasaray açıklaması ise sarı-kırmızılı taraftarları çok kızdırdı. İşte o sözler...

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIM"

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Fanatik Gazetesine konuşan Ghezzal, "Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum." ifadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarlar bu sözlerin aldından sosyal medyada Ghezzal'a tepki gösterdi. Burak Elmas'ın çok fazla para istediği için Galatasaray'ın transferden vazgeçtiğini açıklamasının ardından Ghezzal'ın böyle konuşması taraftarı kızdırdı.

İŞTE O TEPKİLER

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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