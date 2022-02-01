SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 50 milyon euro! Görenler hayrete düşüyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 50 milyon euro! Görenler hayrete düşüyor...

01.02.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da 2017-18 sezonu gol kralı olarak tamamlayıp takımdan ayrılan Gomis sarı-kırmızılı ekibe geri döndü. Gomis'in boşluğunu bir türlü dolduramayan Galatasaray forvet için tam 9 forvet oyuncusu aldı ama hiçbiri Gomis kadar etki yaratamadı. Bu futbolculara neredeyse 50 milyon euro harcayan Galatasaray'da zarar çok büyük. Yıllar sonra Gomis'i tekrar transfer eden sarı-kırmızılılarda Gomis'in ayrılık bilançosu çok ağır oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 50 milyon euro! Görenler hayrete düşüyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de gol kralı olup, takımını şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılan Gomis'in boşluğu bir türlü dolmadı. Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen ve gittiği günden beri her transfer dönemi geri dönmesi için yönetime baskı kurulan Fransız golcü sonunda yuvası döndü. Döndü dönmesine ama Galatasaray'a bunun bilançosu çok ağır oldu...

GOMIS'İN YERİNE 50 MİLYON EURO ÖDENDİ

5cbf10e15fd04521986fcba8f231d5fe

Galatasaray yönetimi, Gomis'in yerini doldurabilmek için bugüne kadar tam 9 oyuncu transfer etti. Bunlara yaklaşık 50 milyon euro para harcadı ve bu olaylar 3.5 yıl içinde gerçekleşti. Gomis'in ayrılığı sadece gol olarak değil maliyet olarak da Galatasaray'ı derinden etkiledi.

9 GOLCÜDEN SADECE 69 GOL KATKISI

maxresdefault

Galatasaray'da sadece bir sezonda 29 gol atan Gomis'in yerine transfer edilen 9 futbolcu 3.5 yılda sadece 69 gol katkısı yapabildi.

EN ÇOK KATKI YAPAN DIAGNE OLDU

93499c9367344469b7dc7532ab0163c8

Galatasaray'da Gomis sonrası dönemde en çok gole katkı yapan oyuncu 18 golle Diagne oldu. Diagne'nin ardından Falcao 15 golle gelirken, Eren Derdiyok ile Adem Büyük ise 7'şer gol attı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da bir ayrılık daha!Galatasaray'da bir ayrılık daha!
Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Löw'ün özel isteğiyle...Fenerbahçe transferde gaza bastı! Löw'ün özel isteğiyle...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Futbol sahalarında görülmemiş olay!

Futbol sahalarında görülmemiş olay!

Ayrılık sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı

Ayrılık sorusuna verdiği cevap ortalığı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Uzmanı tarif verdi: Öksürüğe mucizevi çözüm! Şıp diye kesiyor

Uzmanı tarif verdi: Öksürüğe mucizevi çözüm! Şıp diye kesiyor

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Ayaklara bakarak boyutunu anlamak mümkün mü?

Ayaklara bakarak boyutunu anlamak mümkün mü?

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.