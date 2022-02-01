Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis'in Galatasaray'a maliyeti 50 milyon euro! Görenler hayrete düşüyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Süper Lig'de gol kralı olup, takımını şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılan Gomis'in boşluğu bir türlü dolmadı. Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen ve gittiği günden beri her transfer dönemi geri dönmesi için yönetime baskı kurulan Fransız golcü sonunda yuvası döndü. Döndü dönmesine ama Galatasaray'a bunun bilançosu çok ağır oldu...

GOMIS'İN YERİNE 50 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray yönetimi, Gomis'in yerini doldurabilmek için bugüne kadar tam 9 oyuncu transfer etti. Bunlara yaklaşık 50 milyon euro para harcadı ve bu olaylar 3.5 yıl içinde gerçekleşti. Gomis'in ayrılığı sadece gol olarak değil maliyet olarak da Galatasaray'ı derinden etkiledi.

9 GOLCÜDEN SADECE 69 GOL KATKISI

Galatasaray'da sadece bir sezonda 29 gol atan Gomis'in yerine transfer edilen 9 futbolcu 3.5 yılda sadece 69 gol katkısı yapabildi.

EN ÇOK KATKI YAPAN DIAGNE OLDU

Galatasaray'da Gomis sonrası dönemde en çok gole katkı yapan oyuncu 18 golle Diagne oldu. Diagne'nin ardından Falcao 15 golle gelirken, Eren Derdiyok ile Adem Büyük ise 7'şer gol attı.



