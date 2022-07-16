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Son dakika Galatasaray haberleri: Herkesi şoke etti! Okan Buruk'tan Emre Akbaba talimatı: Yeni sözleşme yapılsın

16.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da Okan Buruk ile hedef mutlak şampiyonluk. Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip, şu ana kadar 3 yeni ismi kadrosuna katarken iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Avusturya kampında oyunculara dair geniş rapor hazırlayan başarılı hoca Okan Buruk, Emre Akbaba için 'sözleşmesi uzatılsın' talimatı verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Herkesi şoke etti! Okan Buruk'tan Emre Akbaba talimatı: Yeni sözleşme yapılsın
Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Yeni sezon hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk... Şu ana kadar Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı ekip çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Gerçekleştirilen ilk hazırlık mücadelesinde Sturm Graz'ı 2-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise MOL Fehervar'a 1-0 mağlup etti.

Avusturya'nın Graz kenti yakınlarında çalışan Galatasaray'da kampın yıldızı Emre Akbaba oldu. İdmandaki istekli tavrı ve hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle Okan Buruk'tan tam not alan Emre Akbaba, iple çektiği yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.

OKAN BURUK'TAN 'AKBABA' RAPORU

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Alanyaspor'da kendini bulan Emre Akbaba'nın 2022-23 sezonunda Galatasaray'ın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'un Emre Akbaba raporu oyuncunun kaderini değiştirecek.

KAMPIN YILDIZI OLDU!

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Okan Buruk'un takımda formundan en çok memnun olduğu isimlerin başında gelen Emre Akbaba geliyor. Avusturya kampı sırasında oyuncularıyla ilgili kapsamlı raporlar hazırlayan Okan Buruk, Emre Akbaba'nın kesinlikle takımda tutulması ve oyuncuyla yeni sözleşme yapılması yönündeki raporunu yönetime sundu.

TEMASLAR BAŞLADI

Okan Buruk'un Emre Akbaba talebi sonrası harekete geçen Galatasaray yönetiminin, deneyimli futbolcu ile yeni sözleşme müzakerelerine vakit kaybetmeden başladığı bildirildi. Sarı-Kırmızılılarla kontratının son yılına giren oyuncu, Galatasaray'da kalmaya dünden razı.

KISA SÜRE İÇİNDE SONUÇLANACAK

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Galatasaray ile Emre Akbaba arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Sarı-Kırmızılılara bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Emre Akbaba, yeni sezonla birlikte bu algıyı kıracağından emin.

Galatasaray formasıyla toplam 73 maça çıkabilen Emre Akbaba 14 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.


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