Son dakika: Okan Buruk'tan sürpriz Jerome Boateng kararı! Trabzonspor'u reddetti

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar Okan Buruk ile şampiyonluk kupasına uzanmak isterken transferde de hız kesmiyor. Porto forması giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna katarak ilk yabancı transferini yapan Galatasaray, Marcao'nun yerine de stoper arıyor.

OKAN BURUK'TAN BOATENG KARARI!

Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliviera ve Kazımcan Karataş transferlerini bitiren Aslan, birçok isimle de temaslarını sürdürürken, tecrübeli oyuncu Jerome Boateng ismi de gündeme gelen oyunculardandı.

"ÇOK YAVAŞ"

Alman basın kaynaklarından Bild'e göre; Okan Buruk, kurmaylar tarafından kendisine önerilen Jerome Boateng'i reddetti. Haberde 48 yaşındaki hocanın, 33 yaşındaki stoperi çok yavaş ve kendisi için yeterince iyi olmadığı için veto ettiği belirtildi.

MARCAO'NUN YERİNE DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Jerome Boateng, Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun yerini doldurmak için gündeme gelen isimlerden biri olmuştu.

Bu arada Alman basını, Trabzonspor’un da Boatenge’e ilgi gösterdiği ancak oyuncunun İstanbul dışında bir takıma gitmek istemediği için teklif reddettiği belirtildi. Berlin'de doğan Gana asıllı Boateng'in Lyon ile bir yıllık daha sözleşmesi var.

Öte yandan 6 numara pozisyonu için de transfer görüşmelerine devam eden Galatasaray, Roma forması giyen Diawara'yı gündemine aldı. Roma teknik direktörü Mourinho, bu sezon Diawara'yı kadroda düşünmüyor. Gineli orta saha Amadaou Diawara, geçen sezon da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.



