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Son dakika Galatasaray haberleri: Ortalık alev alev! Galatasaraylıları çıldırtacak Gomis hamlesi Ghezzal'dan geldi...

26.01.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Bafetimbi Gomis'e sürpriz bir yorum geldi. Sarı-Kırmızılıların Başkanı Burak Elmas, dün gece katıldığı programda Gomis ile ilgilendiklerini resmen açıklamıştı. Gomis'in menajeri de Galatasaray'a geri dönmeye sıcak olduklarını ifade etmişti. Beşiktaş'ın ve ligimizin en önemli yıldızlarından Ghezzal'ın Gomis'in son fotoğrafına yaptığı ''Come to Beşiktaş'' yorumu Galatasaraylı taraftarları adeta çıldırttı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ortalık alev alev! Galatasaraylıları çıldırtacak Gomis hamlesi Ghezzal'dan geldi...
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Devre arasında yapılacak transferlerle takımı toparlamak isteyen Galatasaray'da ilk hedef golcü transferi. Forvet oyuncularından istenilen verimi alamayan Sarı-Kırmızılılar eski aşkı olan Gomis'e tekrar teklif yaptı. Burak Elmas'ın da doğruladığı bu transferde sürpriz bir olay yaşandı...

GHEZZAL'DAN BEŞİKTAŞ'A GEL ÇAĞRISI

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ghezzal'dan Galatasaray taraftarını çok kızdıracak bir hamle geldi. Sezon başında Galatasaray'ın çok istediği fakat Sarı-Kırmızılıları reddedip Beşiktaş'a imza atan Ghezzal'ın Siyah-Beyazlılara katkısı devam ediyor. Gomis'in Instagram adresindeki son fotoğrafın altına ''Come to Beşiktaş'' yazan Ghezzal, Gomis'i resmen Beşiktaş'a davet etti. Bu yorum kısa süre içinde binlerce beğeni alırken Galatasaray taraftarı tarafından da tepkiyle karşılandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis kulübün anahtarını istedi! Galatasaray yönetimi şaştı kaldı...Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis kulübün anahtarını istedi! Galatasaray yönetimi şaştı kaldı...

ANTALYASPOR DA DEVREDE

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamasının ardından Antalyaspor'un da Gomis transferi için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibin Gomis'e yarım sezonluk 1 milyon euro önerdiği bilinirken, Fransız golcünün senelik 3 milyon euro istemesi transferi tıkamıştı. Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda temas kurulan Gomis'in henüz net kararını vermediği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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