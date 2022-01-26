Son dakika Galatasaray haberleri: Ortalık alev alev! Galatasaraylıları çıldırtacak Gomis hamlesi Ghezzal'dan geldi...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Devre arasında yapılacak transferlerle takımı toparlamak isteyen Galatasaray'da ilk hedef golcü transferi. Forvet oyuncularından istenilen verimi alamayan Sarı-Kırmızılılar eski aşkı olan Gomis'e tekrar teklif yaptı. Burak Elmas'ın da doğruladığı bu transferde sürpriz bir olay yaşandı...

GHEZZAL'DAN BEŞİKTAŞ'A GEL ÇAĞRISI

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ghezzal'dan Galatasaray taraftarını çok kızdıracak bir hamle geldi. Sezon başında Galatasaray'ın çok istediği fakat Sarı-Kırmızılıları reddedip Beşiktaş'a imza atan Ghezzal'ın Siyah-Beyazlılara katkısı devam ediyor. Gomis'in Instagram adresindeki son fotoğrafın altına ''Come to Beşiktaş'' yazan Ghezzal, Gomis'i resmen Beşiktaş'a davet etti. Bu yorum kısa süre içinde binlerce beğeni alırken Galatasaray taraftarı tarafından da tepkiyle karşılandı.

ANTALYASPOR DA DEVREDE

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamasının ardından Antalyaspor'un da Gomis transferi için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı ekibin Gomis'e yarım sezonluk 1 milyon euro önerdiği bilinirken, Fransız golcünün senelik 3 milyon euro istemesi transferi tıkamıştı. Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda temas kurulan Gomis'in henüz net kararını vermediği öğrenildi.



