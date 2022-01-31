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Son dakika Galatasaray haberleri: Ve mutlu son! Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena İstanbul'da! Sözleşme süresini gören şaşırıyor...

31.01.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı ardından kaleci boşluğunun kiminle dolacağı merak konusu olurken sarı-kırmızılı yönetim Dortmund'un kalecisi Roman Bürki ile anlaşmıştı. Her şey yolunda giderken Bürki transferden vazgeçince Galatasaray yönetimi rotasını Barcelona'nın B takımında oynayan Inaki Pena ile anlaştı. 22 yaşındaki kaleci 4 aylığına kiralandı. Oyuncu imza atmak için İstanbul'a bile geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve mutlu son! Galatasaray'ın yeni kalecisi Inaki Pena İstanbul'da! Sözleşme süresini gören şaşırıyor...
Inaki Pena

Inaki Pena

İSP İspanya
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı takımda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün biletini kesen Domenec Torrent, Burak Elmas ve yönetiminden yeni bir kaleci istedi. Dortmund'un kalecisi Roman Bürki ile anlaşan Galatasaray, oyuncunun son anda vazgeçmesiyle alternatiflere yöneldi. Teknik direktör Torrent'in talebiyle, Barcelona'yı çalıştıran eski kalecisi Xavi ile iletişime geçildi. Barcelona'nın B takımında oynayan Inaki Pena Galatasaray için İstanbul'a geldi.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

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Galatasaray bu transfer için herhangi bir bedel ödemeyecek. 4 aylığına kiralanan Inaki Pena'nın satın alma opsiyonu da yok. 4 aylık bir maceraya çıkan 22 yaşındaki İspanyol kaleci sezon sonunda Barcelona'ya geri dönecek. Sözleşmesi süresinin hem 4 ay olması hem de opsiyon bile olmaması görenleri hayrete düşürdü. Galatasaray taraftarının gelmeden eleştirmeye başladığı genç kalecinin performansı merakla bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı genç kaleci Pena, İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek olan Pena, resmi imzayı da atacak. Alanya deplasmanında sahada olması beklenen Pena, Muslera gelene kadar kaleyi koruyacak.

LA MASIA'NIN ÜRÜNÜ

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2018'den beri Barcelona'nın alt yaş kategorisi Barcelona B Takımı'nın kalesini koruyan Inaki Pena, La Masia çıkışlı. 63 maçta Katalanların eldivenlerini giyen genç oyuncu, 22 kez kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Bu sezon ise 9 karşılaşmanın 4'ünde gol yemedi.


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