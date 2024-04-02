SON DAKİKA: Galatasaray Hatayspor'u Icardi ile devirdi! Alınan bu galibiyetle Okan Buruk yeni bir rekora daha imza attı

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, Hatayspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan müsabakada Ali Şansalan düdük çaldı. Karşılaşma ev sahibi ekibin Icardi'nin ayağından gelen tek golü sonrası 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetle Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üst üste 18. zaferini aldı ve Lucescu'nun rekorunu güncelledi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Maçın henüz 12. dakikasında Mertens sağ kanattan korneri kullandı, penaltı noktası üzerinden Icardi çok sert ve düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri sarstı. Galatasaray 1-0 önde.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

27' Belçikalı yıldız ayak içiyle sol çaprazdan harika bir şut çıkardı, top üst direkten auta gitti.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

58' Hatayspor sol kanattan uzun bir taç atışı kullandı, ceza alanında ters bir kafa vuruşu geldi, Muslera hazırlıksız yakalandı, güçlükle çıkardı fakat dönen topu Carlos Strandberg ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

OKAN BURUK'TAN REKOR

Galatasaray Hatayspor'u mağlup ederken, Okan Buruk müthiş bir başarıya imza attı. İç sahada üst üste 18. zaferini kutlayan sarı-kırmızılılarda rekor güncellenerek Lucescu'dan Okan Buruk'a geçti.





