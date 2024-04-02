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SON DAKİKA: Galatasaray Hatayspor'u Icardi ile devirdi! Alınan bu galibiyetle Okan Buruk yeni bir rekora daha imza attı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2024 22:31
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Son dakika... Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 31. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray sahasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Icardi'nin 12. dakikada attığı tek golle Sarı-Kırmızılılar'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken bu galibiyetle Okan Buruk yeni bir rekora imza attı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray Hatayspor'u Icardi ile devirdi! Alınan bu galibiyetle Okan Buruk yeni bir rekora daha imza attı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, Hatayspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan müsabakada Ali Şansalan düdük çaldı. Karşılaşma ev sahibi ekibin Icardi'nin ayağından gelen tek golü sonrası 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu galibiyetle Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üst üste 18. zaferini aldı ve Lucescu'nun rekorunu güncelledi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Maçın henüz 12. dakikasında Mertens sağ kanattan korneri kullandı, penaltı noktası üzerinden Icardi çok sert ve düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri sarstı. Galatasaray 1-0 önde.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

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27' Belçikalı yıldız ayak içiyle sol çaprazdan harika bir şut çıkardı, top üst direkten auta gitti.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

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58' Hatayspor sol kanattan uzun bir taç atışı kullandı, ceza alanında ters bir kafa vuruşu geldi, Muslera hazırlıksız yakalandı, güçlükle çıkardı fakat dönen topu Carlos Strandberg ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

OKAN BURUK'TAN REKOR

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Galatasaray Hatayspor'u mağlup ederken, Okan Buruk müthiş bir başarıya imza attı. İç sahada üst üste 18. zaferini kutlayan sarı-kırmızılılarda rekor güncellenerek Lucescu'dan Okan Buruk'a geçti.

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