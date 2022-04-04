Son dakika: Galatasaray'ı şoke eden gelişme! 600 milyon lira...

Son dakika: Galatasaray'da başkan Burak Elmas, yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı. 30 Nisan'da yapılacak olan seçim öncesinde Galatasaray'da sular durulmuyor.

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli kongre öncesinde çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki yazısında göreve gelecek olan yeni başkanın mayıs ile ağustos ayları arasında 600 milyon lira ödemesi gerektiğini ifade etti.

İŞTE TÜZEMEN'İN YAZISI...

"600 MİLYON LİRAYI HAZIRLASINLAR"

"G.Saray, 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek. Adaylar G.Saray'ın mayıs ile ağustos ayları arasında 600 milyon lira ödeyeceğini umarım biliyorlardır. Ben, "Kazanalım, sonra bir çare buluruz" anlayışına ve başarısız olunca, "Enkaz teslim aldık" söylemlerine karşıyım."

"DURSUN ÖZBEK'İ İKNA TURLARI SÜRÜYOR"

"Ödemeler arasında; Cicaldau-Morutan'ın taksitleri, Mostafa'nın 4 milyon dolarlık bonservisi, Falcao'ya ödenecek 3 milyon Euro, oyuncu alacakları ve Bankalar Birliği'ne ödenecek faizler bulunuyor. Camiada eski Başkan Dursun Özbek'i ikna turları sürüyor. Riva'dan gelen 94 milyon doları Denizbank'a yatıran ve Florya üzerindeki ipotekleri kaldıran Özbek neler yapmıştı?"

1- Riva-Florya için Emlak Konut ile anlaştı.

2- Kemerburgaz'ı alıp projelerini bile yaptırdı.

3- Salon inşaatı için sponsorluk anlaşması yaptı.

4- Sermaye artırımı için tüm hazırlıkları bitirdi.

5- Mecidiyeköy'deki binanın inşaatını bitirdi. Zorlu günlerde kasa kolaylığı sağlayıp 21 milyon Euro cebinden harcadı ve bu paradan Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma günü 4 milyon Euro'yu bağışladı.

"KURDUĞU TAKIM İKİ YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDU"

"Kurduğu takım iki yıl üst üste şampiyon oldu. Mustafa Cengiz başkan Maicon, Gomis, Rodrigues, Fernando, Ndiaye'yi satıp para kazandı. Camianın akil insanlarının Özbek'i ikna etmeye çalışmalarını ve diğer adaylara "Tek liste altında birleşin" şeklinde çalışma yapmalarını doğru buluyorum."

"BENİ ÇOCUK GİBİ AZARLAYAMAZSIN"

"Başkan Burak Elmas'ı seçim öncesi Les Ottomans'ta toplanan ekibin ibra ettirmemek için çalıştığı görüşü ağırlık kazanıyor. Hatırlayalım; İzzettin Doğan, Ünal Aysal, İnan Kıraç, İrfan Aktar, Ahmet Özdoğan, Sedat Doğan, Ümit Özdemir ve Fidel Berber gibi isimler Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nu davet etmiş ve "Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığı altında birleşin" çağrısı yapmıştı. Eşref Bey teklifi kabul ederken Elmas kabul etmemişti. Hatta Ümit Özdemir sert tepki göstermiş Elmas da, "Beni çocuk gibi azarlayamazsın" demişti. Elmas birleşmedi ve 41 oyla Eşref Bey'i geçip başkan oldu."

"İLK GÜNDEN BASKILAR YAPILDI"

"Başkan Elmas bana, "İlk günden itibaren ibra etmeme konusunda çalışıldı ve sürekli seçime gitmem konusunda baskılar yapıldı" dedi. Ünal Aysal'ın sıcağı sıcağına "Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceğim" açıklaması Les Ottomans planının hâlâ hayata geçirilmek istenmesinin işaretidir."

"CAMİA KENDİNİ SORGULAMALIDIR"

"Galatasaray'ı 4 yıl üst üste şampiyon yapan, UEFA ve Süper Kupa'nın kazanılmasında payı olan Faruk Süren'i arkasına teneke bağlayarak yollayanlar, G.Saray'ın parasını "Benden sonra tufan" anlayışıyla harcayanlar, cebinden tek kuruş vermeyenler şimdi perde gerisinden gölge başkanlık yapmaya çalışıyorlar. Hep liseli olmayan başkanlar ibrasızlık yaşıyor ve liseli başkanlar ibra oluyorsa G.Saray camiası kendini sorgulamalıdır."



