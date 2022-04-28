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Son dakika: Galatasaray'ı tehdit ettiler! "Size transfer yaptırmayız!" Mostafa Mohamed...

28.04.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında Mısır Ligi ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini bu sezonun aralık ayında alan Galatasaray, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Zamalek kulübü, sarı - kırmızılı ekibe büyük bir zorluk çıkarmak üzere...

Son dakika: Galatasaray'ı tehdit ettiler! "Size transfer yaptırmayız!" Mostafa Mohamed...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray, bu sezona büyük umutlarla başlamış ancak gelen kötü sonuçların ardından taraftarlarının beklentisinin çok altında kalmıştı. Takımda performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri ise Mostafa Mohamed'di...

Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini aralık ayında almıştı. Yapılan anlaşma gereği ise; Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor.

Mısır temsilcisi de Galatasaray'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor. Mısır basını da paranın yatırılmaması halinde Mohamed'in bir başka takıma satışına izin verilmeyeceğini duyurdu.

TEHDİT!

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Mısır'dan almajardh.com adlı sitenin haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Zamalek kulübünün Galatasaray ile yaptığı kontrat, önümüzdeki temmuzdan itibaren bu tutarın ödeneceği yönünde. Bu da Zamalek'in şu anda bu paradan yararlanamayacağı anlamına geliyor. Zamalek yetkilileri ise tüm anlaşmayı ve FIFA yönetmeliğini yeniden gözden geçiriyor. Zamalek kulübünün yönetimi, Mısırlı başarılı forvet Mostafa Mohamed'in bonservisinin ödenmeden Galatasaray kulübünü oyuncuyu başka takıma sattırmamakla tehdit etti.

TRANSFER İÇİN İSTİYORLAR

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FIFA yönetmeliğinde herhangi bir kulübün anlaşma ücretini ödemeden futbolcuyu başka bir kulübe satmasına izin verilip verilmeyeceğine bakıyorlar. Zamalek kulübünün Galatasaray'dan bu miktarı talep etmesinin sebebi Sporting Lizbon ile Martimo'ya verilen cezayı ödeyebilmek. Ayrıca yeni transferler için kaynak oluşturmak. Bu sebeplerden dolayı Zamalek parayı şu anda almak istiyor."

Galatasaray'a yakın kaynaklar, Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınmaması halinde ikinci Franck Ribery vakasının yaşanacağını düşünüyor.

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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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