Son dakika: Galatasaray için Barcelona'yı reddetti! Dries Mertens, sarı - kırmızılı taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlamış ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren goller Mauro Icardi ve Floranus'tan (k.k.) gelmişti. Aslan, bu skorla birlikte galibiyet serisini 9 maça yükseltmişti.

Son haftalarda performansını yükselten Dries Mertens, Antalyaspor maçında ortaya koyduğu oyunla yine taraftarların beğenisini toplamıştı.

BARCELONA İDDİASI

Sarı - kırmızılıların yıldız oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın radarında olduğuna dair bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

YETKİLİLER TEMASA GEÇTİ

Barcelona yetkililerinin Dries Mertens'e, "Kariyerinin son döneminde Barcelona forması giymek ister misin?" şeklinde soru sorduğu öne sürüldü.

"GALATASARAY'A SÖZÜM VAR"

Mertens'in ise "Galatasaray'a verilmiş bir sözüm var ve İstanbul'da çok mutluyum. Ayrılık gibi bir düşüncem yok." cevabını verdiği ifade edildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 19 resmi maçta 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

