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Son dakika: Galatasaray'ın borcu açıklandı! Dudak uçuklatan rakam...

26.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Galatasaray'da gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurulda birçok kulüp üyesi birer birer kürsüye geldi ve açıklamalar yaptı. Ayrıca sarı - kırmızılı kulübün toplam borcu da resmen duyuruldu. İşte haberin detayları...

Son dakika: Galatasaray'ın borcu açıklandı! Dudak uçuklatan rakam...

Son dakika haberi: Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcu, yıllık olağan genel kurulda resmen açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda sunum yaptı.

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2 MİLYAR 561 MİLYON TL

Yönetim olarak hazırlanan denk bütçeye bağlı kalmaya çalıştıklarını aktaran Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.

Öte yandan genel kurulda, kulüpte otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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