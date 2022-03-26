Son dakika: Galatasaray'ın borcu açıklandı! Dudak uçuklatan rakam...

Son dakika haberi: Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla borcu, yıllık olağan genel kurulda resmen açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Bikem Kanık, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan yıllık olağan mali genel kurulda sunum yaptı.

2 MİLYAR 561 MİLYON TL

Yönetim olarak hazırlanan denk bütçeye bağlı kalmaya çalıştıklarını aktaran Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.

Öte yandan genel kurulda, kulüpte otizm yüzme şubesinin kurulması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

