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Son dakika: 'Galatasaray'ın dördüncü transferi olacak mısın?' Arsen Zakharyan'dan cevap geldi!

21.02.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle profesyonel futbol müsabakalarına ara verilmişti. Afet bölgesine yardım yapan kulüpler arasında yer alan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyordu. Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların gündemine Arsen Zakharyan gelmişti. Rus basını Galatasaray iddiasını genç yıldıza sordu. İşte detaylar...

Son dakika: 'Galatasaray'ın dördüncü transferi olacak mısın?' Arsen Zakharyan'dan cevap geldi!

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsılmıştı. Spor Toto Süper Lig de yaşanan felaket sonrasında mart ayının başına kadar ertelenmişti. Kulüpler; afet bölgesine yardım göndermeye devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürdüler.

ARSEN ZAKHARYAN GÜNDEME GELMİŞTİ

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Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Galatasaray'ın gündemine Arsen Zakharyan gelmişti.

AÇIKLAMA GELDİ

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Sarı - kırmızılıların oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile görüşme halinde olduğu iddia edilirken, Zakharyan'dan flaş bir açıklama geldi.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MISIN?"

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Rus basınına konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusuna "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini düşünmüyorum." cevabını verdi.

Bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maça çıkan 19 yaşındaki 10 numara, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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