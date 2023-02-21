Son dakika: 'Galatasaray'ın dördüncü transferi olacak mısın?' Arsen Zakharyan'dan cevap geldi!

Son dakika haberleri: Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsılmıştı. Spor Toto Süper Lig de yaşanan felaket sonrasında mart ayının başına kadar ertelenmişti. Kulüpler; afet bölgesine yardım göndermeye devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürdüler.

ARSEN ZAKHARYAN GÜNDEME GELMİŞTİ

Şu ana kadar kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Galatasaray'ın gündemine Arsen Zakharyan gelmişti.

AÇIKLAMA GELDİ

Sarı - kırmızılıların oyuncunun kulübü Dinamo Moskova ile görüşme halinde olduğu iddia edilirken, Zakharyan'dan flaş bir açıklama geldi.

"GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MISIN?"

Rus basınına konuşan 19 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusuna "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini düşünmüyorum." cevabını verdi.

Bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maça çıkan 19 yaşındaki 10 numara, 3 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

