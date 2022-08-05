Son dakika: Galatasaray'ın Dries Mertens'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Sözleşmedeki madde dikkat çekti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündem transfer... Mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona giren sarı - kırmızılı ekip temaslarını sürdürürken, şu ana dek kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic ve Fredrik Midtsjö isimleri ile güçlendirmişti.

EN CİDDİ ADAY GALATASARAY'DI

İtalya Ligi Serie A devi Napoli ile biten sözleşmesinin ardından boşa çıkan ve kısa süre içerisinde kendisine yeni bir kulüp bulmak isteyen Dries Mertens'in adı Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyordu.

İTALYANLAR DUYURMUŞTU

İtalyan basını, Belçikalı yıldızın Galatasaray ile anlaşmaya vardığını ve sözleşme detaylarının konuşulduğunu belirtmişti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Fabrizio Romano, sarı - kırmızılıların Dries Mertens'e yaptığı teklifi açıkladı.

Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Mertens'e yıllık 4 milyon euro + bonus teklif etti. Sarı - kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanırsa Mertens'in sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerinde 682 maça çıkan Mertens, 246 gol - 181 asistlik bir performans ortaya koydu.



