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Son dakika: Galatasaray'ın Dries Mertens'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Sözleşmedeki madde dikkat çekti...

05.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı - kırmızılıların adı bir süredir Napoli'den ayrılan Dries Mertens transferinde ciddi şekilde anılıyordu. Temaslarını sıklaştıran Galatasaray için İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan flaş bir iddia geldi. Sarı - kırmızılıların Mertens'e yaptığı teklif ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'ın Dries Mertens'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Sözleşmedeki madde dikkat çekti...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündem transfer... Mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona giren sarı - kırmızılı ekip temaslarını sürdürürken, şu ana dek kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic ve Fredrik Midtsjö isimleri ile güçlendirmişti.

EN CİDDİ ADAY GALATASARAY'DI

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İtalya Ligi Serie A devi Napoli ile biten sözleşmesinin ardından boşa çıkan ve kısa süre içerisinde kendisine yeni bir kulüp bulmak isteyen Dries Mertens'in adı Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyordu.

İTALYANLAR DUYURMUŞTU

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İtalyan basını, Belçikalı yıldızın Galatasaray ile anlaşmaya vardığını ve sözleşme detaylarının konuşulduğunu belirtmişti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

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Gazeteci Fabrizio Romano, sarı - kırmızılıların Dries Mertens'e yaptığı teklifi açıkladı.

Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Mertens'e yıllık 4 milyon euro + bonus teklif etti. Sarı - kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanırsa Mertens'in sözleşmesi 1 yıl uzayacak.

KARİYERİ

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Profesyonel kariyerinde 682 maça çıkan Mertens, 246 gol - 181 asistlik bir performans ortaya koydu.


[RMV-10]
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