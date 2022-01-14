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Son dakika: Galatasaray'ın efsane golcüsü Ümit Karan'dan Fatih Terim yorumu: 'Stadyumda çok ilginç bir şey gördüm...'

14.01.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı kırmızılılarda dördüncü Fatih Terim döneminin sona ermesinden sonra deneyimli teknik adam camiaya ve taraftara sosyal medya üzerinden veda etti. Terim'in eski öğrencilerinden Ümit Karan, Mynet'e yaptığı açıklamada Fatih Terim ile yolların bu şekilde ayrılmasının kötü olduğunu dile getirdi. İşte Ümit Karan'ın ses getirecek açıklamaları...

Son dakika: Galatasaray'ın efsane golcüsü Ümit Karan'dan Fatih Terim yorumu: 'Stadyumda çok ilginç bir şey gördüm...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların efane golcüsü Ümit Karan, Fatih Terim'in ayrılmasını Mynet Spor'a değerlendirdi. Burak Elmas yönetimini finansal açıdan başarılı bulduğunu ifade eden Ümit Karan, Fatih Terim'in Galatasaray'a büyük hizmetler verdiğini söylerken 'Stadyuma son gittiğimde çok ilginç bir şey gördüm' diyerek taraftara dikkat çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Mynet Spor - Emre ŞEN

SON DAKİKA: ÜMİT KARAN'DAN TERİM YORUMU: "AYRILMA ŞEKLİ DOĞRU DEĞİL"

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Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Mynet Spor'a konuşan Ümit Karan, Fatih Terim için "Galatasaray'a büyük hizmetler vermiş bir hocadan bahsediyoruz. Ayrılma şekli bence doğru değildi. Devre arasındaki maçtan sonra ayrılık olsa bir nebze doğruydu. Ama bu maçtan sonra olması bence kötü oldu. Sonuç olarak burada önemli olan şey Galatasaray. Tek kalıcı şey Galatasaray'ın kendisi. Burada herkes gidebilir. Zamanında biz de gittik. Yönetimin bu kararına saygı göstermek lazım." dedi.

"BURAK ELMAS FİNANSAL ANLAMDA BAŞARILI"

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Burak Elmas hakkında konuşan Ümit Karan, "Burak Elmas'ı finansal anlamda başarılı buluyorum. Çok iyi sponsorlar buldu ve kulübe para kazandırdı. Genç oyuncular aldı. Bunlar çok önemli hamleler. Genç oyuncular çok çalışırsa Galatasaray bu isimlerden iyi paralar kazanabilir." ifadelerini kullandı.

TEKLİF GELİRSE KABUL EDER Mİ?

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Ümit Karan, Galatasaray'ın kendisine teklif yapması halinde ne yapacağına ise, "Ben küçüklükten beri Galatasaray aşkıyla büyümüş biriyim. Böyle bir teklife cevap verme lüksüm bile yok. Direkt kabul ederim. Her nerede olursa olsun görev yapmaya hazırım." şeklinde konuştu.

"ÇOK İLGİNÇ BİR ŞEY GÖRDÜM"

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Galatasaray taraftarına seslenen Ümit Karan, "Ben en son Galatasaray maçın gittiğimde çok ilginç bir şey gördüm. Bu taraftar istiyorsa takımı full baskılı oynatabilir. İnanılmaz bir ambians var. Galatasaray'ın hala ilk 6'ya girme şansı var. İlk 6 demek Avrupa demek. Ama Galatasaraylı oyuncular bu performanslarıyla giremez. Oyuncuların kendine gelmesi lazım. Taraftarlara bu aşamada çok büyük iş düşüyor. Onların stadı doldurup destek vermesi halinde ikinci yarı çok iyi sonuçlar çıkabilir." dedi.

"BEN FUTBOLCUYKEN 2-3 SAAT EKSTRA ÇALIŞIRDIM"

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Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansı hakkında sorulan soruya Ümit Karan, "Diagne hakkında fazla yorum yapmak istemiyorum. Başka kulüplere gitti geldi. Performansı ortada. Daha çok Mostafa Mohamed üzerinde durmak lazım. Yetenekli ve genç oyuncu. Çok çalışmaları lazım. Forvet dediğin, takımda en çok parayı kazanan isimdir. Bu oyuncuların ekstra çalışması lazım. Ben futbolcuyken antrenman sonrası 2-3 saat ekstra çalışırdım. Sürekli kendimi geliştirmeye çalışırdım. Bu oyuncuların da bunları yapması gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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