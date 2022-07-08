Son dakika: Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hırsızlık şoku! Malzemeleri çalıp internetten sattılar, 6 gözaltı var

Galatasaray'ın antrenmanlarını gerçekleştirdiği, Florya'da yer alan Metin Oktay tesisleri hırsızlık iddiası ile çalkalanıyor. Show TV'nin haberine göre Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen sayımında birçok eksik malzeme olduğu ortaya çıktı.

İNTERNETTEN SATILDI!

A Takım formaları başta olmak üzere toplam değeri 1 milyon TL'yi bulan birçok antrenman malzemeleri bulunamazken, ürünlerin internet üzerinden satıldığı öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR!

Depoda sayım yapan görevliler binlerce forma, antrenman malzemesinin eksik olduğunu belirtilirken, polise giderek şikayetçi olundu. Konuyla alakalı birçok kişinin ifadesine başvurulurken, yapılan inceleme sonucunda malzemelerin internet üzerinden satıldığı bilgisine ulaşıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA!

Polis, yaptığı incelemeler sonucu 6 kişiyi gözaltına alırken, Antalya'da bir şüphelinin evinde yapılan aramada yüzlerce malzeme bulundu ve malzemeler kulübe teslim edildi.



