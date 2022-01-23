Son dakika: Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferini duyurdular! Terim'e niyet Torrent'e kısmet

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini bitirdi. Domenec Torrent, Berkan ve Taylan'ın yokluğunda Kasımpaşa karşılaşmasında Alpaslan Öztürk ve Van Aanholt'u oynatmıştı. Beklenen orta saha Portekiz'den geliyor. Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı.

PORTEKİZ MEDYASI DUYURDU! GEDSON GALATASARAY'DA

Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray, Gedson Fernandes'i transfer etti. Gelen bilgiye göre sarı kırmızılılar Gedson'u 1.5 seneliğine kiraladı. Benfica, sezon başında Gedson'un takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

