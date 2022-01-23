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Son dakika: Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferini duyurdular! Terim'e niyet Torrent'e kısmet

23.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı kırmızılılar devre arasındaki ilk transferini yaptı. Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray, Benfica forması giyen Gedson Fernandes'i transfer etti. Fatih Terim geçen sezon Gedson Fernandes'in transferini çok istemişti. Bu transfer Domenec Torrent'e kısmet oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferini duyurdular! Terim'e niyet Torrent'e kısmet

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray, devre arasındaki ilk transferini bitirdi. Domenec Torrent, Berkan ve Taylan'ın yokluğunda Kasımpaşa karşılaşmasında Alpaslan Öztürk ve Van Aanholt'u oynatmıştı. Beklenen orta saha Portekiz'den geliyor. Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı.

PORTEKİZ MEDYASI DUYURDU! GEDSON GALATASARAY'DA

Portekiz'de yayın yapan A Bola'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray, Gedson Fernandes'i transfer etti. Gelen bilgiye göre sarı kırmızılılar Gedson'u 1.5 seneliğine kiraladı. Benfica, sezon başında Gedson'un takımdan ayrılmasına izin vermemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Gedson Fernandes
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