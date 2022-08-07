Son dakika: Galatasaray'ın gündeminde yer alan Evander'den kafa karıştıran paylaşım! Antalyaspor maçını izledi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son olarak kadrosuna Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılar, gündeminde birçok oyuncuyu bulunduruyordu.

PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Galatasaray'ın orta saha transferi için listesinde bulunan isimlerden biri olan Evander, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Midtjylland'de forma giyen orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmayı izlediği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Bu paylaşım, sarı - kırmızılı taraftarların sosyal medyada en çok konuştuğu konular arasında yerini aldı.

GALATASARAY VAZGEÇTİ İDDİASI

Öte yandan Galatasaray'ın Evander için Midtjylland'in isteklerinin yüksek olması nedeniyle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.

