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Son dakika: Galatasaray'ın gündeminde yer alan Evander'den kafa karıştıran paylaşım! Antalyaspor maçını izledi...

07.08.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Son dönemde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıktı. Kadrosuna Lucas Torreira ve Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılıların gündemine Midtjylland'de forma giyen orta saha oyuncusu Evander gelmişti. Galatasaray'ın transferini askıya aldığı iddia edilen 24 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılıların Antalyaspor ile oynadığı maçı izledi.

Son dakika: Galatasaray'ın gündeminde yer alan Evander'den kafa karıştıran paylaşım! Antalyaspor maçını izledi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son olarak kadrosuna Arsenal'den Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'i katan sarı - kırmızılılar, gündeminde birçok oyuncuyu bulunduruyordu.

PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Galatasaray'ın orta saha transferi için listesinde bulunan isimlerden biri olan Evander, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sarı - kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Midtjylland'de forma giyen orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmayı izlediği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

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Bu paylaşım, sarı - kırmızılı taraftarların sosyal medyada en çok konuştuğu konular arasında yerini aldı.

GALATASARAY VAZGEÇTİ İDDİASI

Öte yandan Galatasaray'ın Evander için Midtjylland'in isteklerinin yüksek olması nedeniyle transferden vazgeçtiği iddia edilmişti.

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