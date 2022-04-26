Son dakika: ''Galatasaray'ın hocası Arda Turan oluyor'' Ekibi bile hazır...

Son dakika haberleri... Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arda Turan'ın futbolu bırakacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe soyunmaya hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Arda Turan ekibini bile kurdu. İşte detaylar...

BU SEZON PERFORMANSI DÜŞTÜ

Galatasaray'da bu sezon oynadığı maçlarda iyi bir performans ortaya koyamayan Arda Turan, Fatih Terim'in de kulüpten ayrılmasıyla iyice çöktü. Kadroya bile zor girmeye başlayan tecrübeli oyuncu sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Bu kararın sonrasında futboldan tamamen kopmayacağı ve hocalığa başlayacağı öne sürüldü.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR YORUMLAR YAPIYOR: YENİ HOCA ARDA TURAN

Galatasaraylı taraftarlar bu haberin sosyal medyada çıkmasından sonra Arda Turan için binlerce tweet attı. Domenec Torrent yerine yeni hocanın Arda Turan olması gerektiğini savunan taraftarlar, "Galatasaray'ın hocası Arda oluyor'' şeklinde yorumlar yaptı.

BİRÇOK TECRÜBESİ VAR

Profesyonel futbol kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir kulüpleri bulunan Arda Turan, Diego Simeone ve Fatih Terim gibi önemli hocalarla çalıştı.

Kariyerindeki en büyük başarıları Simeone ile Atletico Madrid'de yaşayan Arda Turan; La Liga'da iki kez (A.Madrid ve Barcelona ile), UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı. Arda A.Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.



