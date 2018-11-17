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Galatasaray'ın istediği Anthony Modeste, Köln'e döndü

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.11.2018 22:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın uzun süre peşinden koştuğu Fransız golcü Anthony Modeste, eski takımı Köln'e transfer oldu.

Galatasaray'ın istediği Anthony Modeste, Köln'e döndü

İsmi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Anthony Modeste, Köln’e geri döndü. Köln, Anthony Modeste ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Köln'ün U23 takımı ile bir süredir antrenmanlara çıkan Anthony Modeste, yaz transfer döneminde tartışmalı bir şekilde sözleşmesini tek taraflı fesh etmiş ve Çin'den ayrılmıştı. Köln'ün eski golcüsü Modeste, Köln ile Çin Kulübü arasındaki anlaşma sonrasında resmen Köln'e imza attı. Modeste boşta olduğu için hemen oynamaya başlayacak.

MODESTE: SABIRSIZLANIYORUM
Modeste imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Çin'den dönüşümde Köln kulübü bana muazzam yardımcı oldu. Bana olan bu destek ve güvene karşılık vermek için çok çalışacağım. Köln'ün başarılı olması için üzerime düşeni yapmak istiyoruz. Sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

KOLN: "MAKUL ŞARTLARDA GETİRME ŞANSIMIZ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"
Köln yöneticisi Armin Weh ise, "Modeste'nin sözleşme durumunu çözme ve onu makul şartlarda takıma katmak için şansımız olduğunu fark ettiğinde bunu gerçekleştirmek için gereken her şeyi yaptık" ifadelerini kullandı. (Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
Anthony Modeste Galatasaray Köln

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Vah vah vaaaah. Çok üzüldüm. Pu hahahahahahahahaaaaa.
sevdiğim kızın abisi galiba
modeste yesinler seni kumeste.
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