Son dakika: Galatasaray'ın kaderi bu olaya bağlı! 20 gün içinde para bulunmazsa...

Son dakika haberleri... Galatasaray tarihi bir cezayla karşı karşıya geldi. Mostafa Mohamed'in alınan bonservisi her geçen gün sarı-kırmızılı ekibi pişman etmeye devam ediyor. 4 milyon euro'luk ödemeyi hala yapmayan Galatasaray FIFA'lık olabilir.

FIFA'YA GİTME TEHDİDİ

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a gönülsüz vermek zorunda kalan Zamalek kulübü harekete geçti ve Galatasaray’a uyarı faksı çekti. Taraflar arasındaki sözleşmedeki maddeye göre 1 Temmuz 2022’ye kadar süresi olan Galatasaray Kulübü’ne, Zamalek şimdiden FIFA’ya gitme tehdidinde bulundu.

Mısır Kulübü’nün 4 milyon dolarlık bonservis bedelinin 1 Temmuz’a kadar yatırılmaması halinde FIFA’ya başvuracağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

MEVCUT YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLI

Zamalek’in FIFA’ya başvuru yapması ve haklı bulunması durumunda ise Galatasaray’a transfer cezası gelmesi olası... Mart ayında yapılan mali genel kurulda bütçe yetkisi alınamadığı için Mostafa Mohamed transferi için çözüm de üretilemezken, göreve gelecek olan yeni başkan ve ekibinin bu problemi ivedilikle çözmesi gerekecek.

Olası bir cezayla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 66 milyon TL yapan bu tutarı Galatasaray’ın yeni yönetiminin 20 gün içinde bulup ödemesi gerekecek.

(Spor Arena)



