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Son dakika: Galatasaray'ın kaderi bu olaya bağlı! 20 gün içinde para bulunmazsa...

25.05.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. 11 Haziran’da seçilecek başkan, 20 gün içinde 66 milyon TL bulmak zorunda. Şubat 2021’de satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed’in bonservisi sorun olmaya devam ediyor. Mısırlı futbolcunun sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, oyuncunun kulübü Zamalek’e henüz bu ödemeyi yapabilmiş değil. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın kaderi bu olaya bağlı! 20 gün içinde para bulunmazsa...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray tarihi bir cezayla karşı karşıya geldi. Mostafa Mohamed'in alınan bonservisi her geçen gün sarı-kırmızılı ekibi pişman etmeye devam ediyor. 4 milyon euro'luk ödemeyi hala yapmayan Galatasaray FIFA'lık olabilir.

FIFA'YA GİTME TEHDİDİ

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Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a gönülsüz vermek zorunda kalan Zamalek kulübü harekete geçti ve Galatasaray’a uyarı faksı çekti. Taraflar arasındaki sözleşmedeki maddeye göre 1 Temmuz 2022’ye kadar süresi olan Galatasaray Kulübü’ne, Zamalek şimdiden FIFA’ya gitme tehdidinde bulundu.

Mısır Kulübü’nün 4 milyon dolarlık bonservis bedelinin 1 Temmuz’a kadar yatırılmaması halinde FIFA’ya başvuracağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

MEVCUT YÖNETİMİN ELİ KOLU BAĞLI

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Zamalek’in FIFA’ya başvuru yapması ve haklı bulunması durumunda ise Galatasaray’a transfer cezası gelmesi olası... Mart ayında yapılan mali genel kurulda bütçe yetkisi alınamadığı için Mostafa Mohamed transferi için çözüm de üretilemezken, göreve gelecek olan yeni başkan ve ekibinin bu problemi ivedilikle çözmesi gerekecek.

Olası bir cezayla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 66 milyon TL yapan bu tutarı Galatasaray’ın yeni yönetiminin 20 gün içinde bulup ödemesi gerekecek.

(Spor Arena)


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