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Son dakika: Galatasaray'ın penaltısına Galatasaraylılar isyan etti! ''İstemem''

02.04.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı - kırmızılılar, mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu maça fırtına gibi başladı. Galatasaray, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topun başına Bafetimbi Gomis geçti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika: Galatasaray'ın penaltısına Galatasaraylılar isyan etti! ''İstemem''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan maça sarı - kırmızılılar çok hızlı başladı. Galatasaray, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında penaltı kazandı. İşte detaylar...

PENALTIDAN GOL GELDİ

Galatasaray'da 2. dakikada Berkan'ın savunma arkasına gönderdiği topta Salih Dursun'un müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde Kerem yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis penaltıyı attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYADA İSYAN ÇIKTI!

Bazı Galatasaraylı taraftarlar hakemin verdiği bu karara tepki gösterdi. Pozisyonun penaltı olmadığı savunan taraftarlar, penaltıyı kabul etmedi...

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Kerem Aktürkoğlu son dakika haberi
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