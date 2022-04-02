Son dakika: Galatasaray'ın penaltısına Galatasaraylılar isyan etti! ''İstemem''

Son dakika: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan maça sarı - kırmızılılar çok hızlı başladı. Galatasaray, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında penaltı kazandı. İşte detaylar...

PENALTIDAN GOL GELDİ

Galatasaray'da 2. dakikada Berkan'ın savunma arkasına gönderdiği topta Salih Dursun'un müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde Kerem yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis penaltıyı attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYADA İSYAN ÇIKTI!

Bazı Galatasaraylı taraftarlar hakemin verdiği bu karara tepki gösterdi. Pozisyonun penaltı olmadığı savunan taraftarlar, penaltıyı kabul etmedi...

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(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



