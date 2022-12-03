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Son dakika: Galatasaray'ın Rayo Vallecano'yu ağırladığı hazırlık maçının son dakikasında olay! Berkan Kutlu, oyundan çıkarken ıslıklandı...

03.12.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, hazırlık maçlarıyla formda kalmaya çalışıyor. Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı - kırmızılılar, hazırlık maçında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da son dakikalarda oyundan çıkan Berkan Kutlu, taraftarın tepkisine uğradı.

Son dakika: Galatasaray'ın Rayo Vallecano'yu ağırladığı hazırlık maçının son dakikasında olay! Berkan Kutlu, oyundan çıkarken ıslıklandı...

Son dakika haberleri: Takımlar, FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formlarını korumak için yoğun çaba gösteriyor. Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

VALLECANO KAZANDI

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Nef Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla Rayo Vallecano oldu.

BERKAN KUTLU YERİNİ EFE AKMAN'A BIRAKTI

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Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, 88. dakikada yerini Efe Akman'a bıraktı.

ISLIKLARLA KENARA GELDİ

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Maçta etkisiz bir performans gösteren milli futbolcu, stadyumda müsabakayı takip eden taraftarlar tarafından yuhalandı ve ıslıklarla kenara geldi.

Sarı - kırmızılı tribünlerden, maçın son düdüğünün gelmesiyle birlikte yeniden ıslık sesleri yükseldi.

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