Son dakika: Galatasaray'ın Rayo Vallecano'yu ağırladığı hazırlık maçının son dakikasında olay! Berkan Kutlu, oyundan çıkarken ıslıklandı...

Son dakika haberleri: Takımlar, FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formlarını korumak için yoğun çaba gösteriyor. Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray, hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

VALLECANO KAZANDI

Nef Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla Rayo Vallecano oldu.

BERKAN KUTLU YERİNİ EFE AKMAN'A BIRAKTI

Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, 88. dakikada yerini Efe Akman'a bıraktı.

ISLIKLARLA KENARA GELDİ

Maçta etkisiz bir performans gösteren milli futbolcu, stadyumda müsabakayı takip eden taraftarlar tarafından yuhalandı ve ıslıklarla kenara geldi.

Sarı - kırmızılı tribünlerden, maçın son düdüğünün gelmesiyle birlikte yeniden ıslık sesleri yükseldi.

